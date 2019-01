Český Krumlov - V desítce jsou letos tři badmintonisté a tři kanoisté, po jednom zástupci mají judo, lední hokej, jachting a vodní záchranářský sport.

V tradičním předvánočním termínu už podevatenácté uspořádalo Českokrumlovské sportovní a tělovýchovné sdružení ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Pro–Sport ČK a Českokrumlovským deníkem slavností setkání sportovního výkvětu z regionu.

Úterní galavečer, který se rovněž tradičně konal v reprezentativních prostorách Prokyšova sálu krumlovské prelatury, slovem provedl předseda ČKTSS Jan Vobr.

Z rukou místopředsedy ČKTSS Jana Káry a šéfredaktorky našeho listu Zuzany Kyselové pak již vyhodnocení přebírali ocenění v jednotlivých kategoriích. Hlavním bodem bylo vyhlášení desítky nejúspěšnějších sportovců okresu (již obvykle v abecedním sledu bez určení pořadí) za rok 2010. Na řadu dále přišly kategorie nejlepší sportovní kolektiv okresu, sportovní talent, rytíř sportu.

Také letos byly oceněny v dobrém slova smyslu duše okresního sportu v kategoriích sportovní organizátor a zasloužilý tělovýchovný pracovník. Počtvrté byl oceněn mimořádný sportovní výkon roku a v neposlední řadě došlo i na vyhlášení výsledků 14. ročníku čtenářské ankety našeho listu o nejpopulárnějšího sportovce okresu – Sportovní hvězda (pozn. – vyhlašovaným kategoriím funkcionářů, mimořádnému výkonu a naší anketě se budeme podrobněji na stránkách ČkD postupně věnovat po vánočních svátcích).

Elitní desítka

Natálie BEROUNSKÁ (ročník narození 1995, záchranářský sport – VZS ČČK MS ČK). Členka českého reprezentačního družstva vodní záchranné služby. Dosažené úspěchy v roce 2010: 3. místo na ME juniorů v záchranářském sportu, čtyřnásobný mistr ČR v záchranářském sportu v jednotlivcích, mistr ČR v záchranářském sportu v družstvech, absolutní mistr ČR kategorie starších žákyň v záchranářském sportu.

Lucie ČERNÁ (1994, badminton – SKB Český Krumlov). Členka juniorské reprezentace ČR, opora ligového družstva SKB ČK. Nejlepší výsledky 2010: MČR U17 – 1. místo ve dvouhře, 3. místo ve čtyřhře, MČR družstev dorostu – 3. místo (opora družstva), mezinárodní turnaje: nejvýše ceněná 2. místa ve dvouhře na MMJ Slovenska a MMJ Chorvatska, 9. místo ve dvouhře z MM dospělých Slovenska a Chorvatska. Další úspěchy: 9. místo na MČR dospělých ve dvouhře, 5. místo na MČR juniorů (U19) ve dvouhře, 4. místo ve druhé celostátní lize s družstvem SKB ČK, nejlepší mezinárodní turnaje: 5. místo na MMJ juniorů v Polsku ve čtyřhře, 2. místo na MMJ v Chorvatsku ve dvouhře, 3. místo na MMJ v Chorvatsku ve čtyřhře, 2. místo na MMJ na Slovensku ve dvouhře. Aktuální žebříčky – ČR U17: 1. místo ve dvouhře, ČR U19: 5. místo ve dvouhře, Badminton Europe Junior Circuit Ranking: 12. místo ve dvouhře, 30. místo ve smíšené čtyřhře (s Janáčkem), evropský juniorský žebříček: 16. místo ve dvouhře (nejlepší z hráček ČR), světový žebříček dospělých: 346. místo ve dvouhře.

Pavel FLORIÁN (1987, badminton – SKB Český Krumlov). Po těžkém zranění se v tomto roce vrátil na kurty a dále hájí barvy SKB a je členem dospělé reprezentace ČR, od nové sezony startuje v extralize dospělých za družstvo Benátek nad Jizerou. I nadále zaměřuje priority na mezinárodní turnaje, z domácích turnajů hraje pouze MČR a extraligu. Úspěchy 2010: MČR dospělých – 3. místo ve dvouhře (obhájil), 5. místo ve smíšené čtyřhře (s Benešovou), nejlépe na mezinárodní scéně: 3. místo na MM Slovenska dospělých ve dvouhře, 9. místo na MM ČR ve dvouhře (nejlepší domácí hráč). Další výsledky: průběžné 1. místo v extralize smíšených družstev s týmem Benátek, mezinárodní turnaje: 3. místo na MM Slovenska, 9. místo na MM Rumunska, 9. místo na MM ČR, 9. místo na MM Maďarska, 9. místo na MM Norska (vše dvouhra), 9. místo na GP Ruska ve čtyřhře. Aktuální žebříčky: 125. místo na světovém žebříčku BWF World Ranking ve dvouhře, celostátní žebříček dospělých: 3. místo ve dvouhře mužů, evropský okruh: 14. místo ve dvouhře.

Kristýna GREGROVÁ (1984, kanoistika, rafting – SK Vltava Český Krumlov). Hlavní disciplínou je pro ni rafting (R4 a R6 ženy), v kanoistice soutěží v disciplíně C1 ženy zejména ve sjezdu. Úspěchy 2010 – rafting: členka zlaté posádky a absolutní mistryně Evropy v raftingu v kategorii R4 z ME v Itálii, Evropský pohár v kategorii R4 (3 závody) – 1x 1. místo (Slovensko), 3x 2. místo, 1x 3. místo, celkově v EP 3. místo, Český pohár v raftingu (R4) – 3x 1. místo, 3x 2. místo, 2x 3. místo, celkově v ČP 2. místo, MČR v raftingu – 2x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo. Kanoistika: MČR ve sjezdu – 1. místo v kategorii 3xC1 družstev.

Antonín HALEŠ (1992, kanoistika – SK Vltava Český Krumlov). Hlavní disciplínou v letošní sezoně je u něho sjezd na divoké vodě v kategorii C1 juniorů, v raftingu člen posádek R6 a R4 Hanace Rafters, juniorský reprezentant ČR ve sjezdu na divoké vodě, reprezentant ČR v raftingu. Největší úspěchy 2010: juniorský mistr Evropy ve sjezdu ze závodu družstev 3x C1 ze Srbska, juniorský vicemistr Evropy z MEJ v dlouhém sjezdu, mistr republiky z MČR juniorů v dlouhém sjezdu, juniorský mistr republiky v dlouhém sjezdu na C2, raftový juniorský mistr ČR ve slalomu, juniorský vicemistr ČR ve sprintu na R4. Další výsledky – kanoistika: ČP juniorů ve sjezdu (6 závodů) – 1x 1. místo, 1x 2. místo, 1x 3. místo, celkově v ČP 3. místo, mezinárodní závody: 1. místo v Evropském poháru v raftingu (R4), 1. místo na Krumlovském vodáckém maratonu v kategorii C1 juniorů, 1. místo na Adige maratonu v kategorii C1 juniorů.

Markéta HAVLÍČKOVÁ (1995, judo – MDDM Kaplice). Členka reprezentačního družstva dorostu, účastnice letošního ME dorostenek. Úspěchy 2010: 20. místo v evropském žebříčku, bodované výsledky v rámci Evropského poháru (5. místo na mezinárodním turnaji v Záhřebu, 5. místo v Coimbře, 7. místo v Berlíně, 9. místo v Szcyrku), 2. místo na MČR juniorek a dorostenek, vítězka ČP.

Radek LUKEŠ (1979, lední hokej – HC Slavoj Český Krumlov). Odchovanec HC Slavoj se po zahraniční misi (8 sezon ve francouzské první lize) po sezoně 08/09 vrátil do Čech a po vyléčení těžkého zranění kolena zbytek sezony odchytal v klubu, kde s hokejem začínal. V dalším ročníku 09/10 se pak stal velkou oporou družstva HC Slavoj v krajské lize a výrazně přispěl k prvnímu místu po základní části. V nové sezoně 10/11 byl opět uvolněn na zahraniční angažmá, a to do Rakouska.

Hana MILISOVÁ (1980, badminton – SKB Český Krumlov). Stálice domácí badmintonové scény, členka širšího výběru reprezentace dospělých. Doma se podílí také na práci v klubu, kde si vzala na starost vedení kroniky a pomáhá s tréninkem dětí. Úspěchy v roce 2010: MČR dospělých – 2. místo ve čtyřhře, 3. místo ve smíšené čtyřhře, celostátní turnaje: 2x 2. místo a 1x 3. místo ve dvouhře, 2x 1. místo, 1x 2. místo a 1x 3. místo ve čtyřhře, 1x 1. místo, 1x 2. místo a 1x 3. místo ve smíšené čtyřhře, mezinárodní turnaje: 1. místo na turnaji družstev v Itálii. Žebříčky: ČR za sezonu 09/10 – 1. místo čtyřhra, 2. místo smíšená čtyřhra, 3. místo dvouhra, aktuálně – 6. místo dvouhra, 1. místo čtyřhra, 3. místo smíšená čtyřhra.

Lukáš NOVOSAD (1976, kanoistika, rafting – SK Vltava Český Krumlov). Hlavní disciplína v kategorii C1 mužů sjezd na divoké vodě (už od roku 1994 reprezentant ČR), člen raftové posádky Tommi Remont v kategorii R6 (reprezentuje od roku 1997). Největší úspěchy 2010: mistr světa ze závodu družstev 3xC1 ve sjezdu z MS ve Španělsku, titul absolutního mistra Evropy z ME v raftingu v Itálii (1x 1. místo, 2x 3. místo), 6. místo z MS ve sprintu, mistr republiky z letošního Mistrovství ČR ve sprintu na divoké vodě, které se jelo na Lipně. Další výsledky – kanoistika: na MČR 3. místo v družstvech 3x C1, 4. místo v družstvech 3x C2, 2x 5. místo v družstvech, Český pohár ve sjezdu v kategorii C1 (12 závodů) – 5x 1. místo, 3x 2. místo, 4x 3. místo, celkově v ČP – 2. místo, rafty: na MČR 4x 1. místo.

Nikol STAŇKOVÁ (1997, jachting – Yacht Club Lipno). Už po dvou letech na palubě začala sbírat medaile. Loni poprvé ve třídě Optimist vybojovala titul mistryně republiky na MČR v kategorii mladších žáků a stříbrnou medaili v celkovém hodnocení. Největší úspěchy v roce 2010: titul mistra ČR a mezinárodního mistra Slovenska v celkovém hodnocení, celkově první místo v žebříčku ve své kategorii v ČR. Výsledky – MČR: 1. místo v lodní třídě Optimist, 1. místo na MČR starších žaček ve třídě Optimist, celostátní pohárové závody (Optimist): 1. místo na Velké ceně YC Lipno, 1. místo na Velké ceně YC Dyje, 1. místo v Bambusové regatě, 1. místo v závodě Lipenský drak, 1. místo v závodě Nové Mlýny, 1. místo v Jihočeském závodě, 1. místo v závodě O pohár starosty Lipna, 1. místo v Borůvkové regatě, 1. místo ve Švestkové regatě, 1. místo na 48. Memorialu M. Hrubého, mezinárodní závody (Optimist): 1. místo na MM Slovenska, 1. místo v Intercupu na Slovensku, 2. místo na Trofeo Torboli juniore v Itálii, 2. místo na Puchar Rybnika v Polsku, 3. místo na Opti – krokodýl regatta (pohárový závod) v Německu, 32. místo na ME v Polsku, série pohárových závodů: celkově 1. místo v Česko – Slovenském poháru, celkově 1. místo v Českém poháru, celkově 3. místo v Interpoháru. Žebříčky: v celostátním žebříčku dospělých a mládeže je aktuálně na 1. místě, v lodní třídě Optimist je také na 1. místě.

Kolektiv roku

Družstvo mladšího dorostu Vodní záchranné služby Č. Krumlov ve složení Natálie Berounská, Kristýna Lukšová, Jan Kodým a Aleš Berounský. Trenéři: Jaromír Berounský a Miroslav Kodým. Družstvo mladšího dorostu VZS ČK získalo titul mistra České republiky pro rok 2010 (v tomto složení je to již jeho druhá obhajoba).

Sportovní talent

Lukáš DOLANSKÝ (2002, šachy – ŠK Spartak Kaplice). Šachová naděje kaplického Spartaku, která v letošní sezoně dosáhla řady vynikajících výsledků. Úspěchy 2010: 1. místo v krajském přeboru mládeže v kategorii H10, 1. místo na Mistrovství Čech v kategorii H8 a 25. místo v kategorii H12, 2. místo na MČR v kategorii H8 a 38. místo v rapid šachu v kategorii H10. Dále se zúčastnil ME mládeže v Gruzii, kde odsadil 40. místo v kategorii H8 v konkurenci 73 startujících.

Sportovní rytíř

Tomáš ULMAN (1970, lední hokej – HC Slavoj Český Krumlov). Dlouholetá opora prvního družstva mužů HC Slavoj, která v minulosti okusila i vyšší ligové hokejové soutěže. Po návratu zpět do Českého Krumlova patří Tomáš Ulman i ve svých čtyřiceti letech k nejužitečnějším hráčům áčka Slavoje. Vedle své hráčské kariéry působí v klubu též jako šéftrenér mládeže a zároveň trenér družstva 8. třídy. Zapojil se už i do funkcionářské práce a je členem představenstva klubu. Ocenění sportovní rytíř si za dlouholetou hráčskou i trenérskou činnost určitě zaslouží, protože je vynikajícím vzorem pro své mladší spoluhráče i svěřence.

Karel Vosika, Jan Vobr