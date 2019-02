Turnaje se zúčastnilo deset týmů, které byly rozděleny do dvou pětičlenných skupin. V roli obhájce se představil kombinovaný tým Netáhla Čtyři Dvory, který si nejprve připsal vítězství v základní skupině a pak prošel až na samotný vrchol. Netáhla na rakouském seniorském turnaji slavila již sedmé prvenství v souvislé řadě!



V semifinále Jihočeši porazil Putzleinsdorf 3:1, a to díky hattricku Zbyňka Ginzela. Ve finále si poté s přehledem poradili i s domácím Freistadtem poměrem 5:2.



Tým Netáhel byl doplněný o hráče z českokrumlovských týmů malé kopané, a to jmenovitě o brankáře Kapouna (Vyšehrad XXL), Salona (turnajově Rafanda Kaplice), Ginzela, Lattnera, Jirku, Januru a Sedláka (všichni Paroh Kaplice).



CESTA KE ZLATU



Výsledky čtyřdvorských Netáhel na letošní turnaji v rakouském Freistadtu:



Základní skupina: Netáhla – Steyregg 6:0 (branky: Ginzel 2, P. Jirka 2, Horák, P. Lattner), – Bad Leonfelden 3:1 (Janura, Sedlák, Horák), – Lasberg 1:1 (Sedlák), – Oberneukirchen 6:0 (Horák 3, P. Jirka, Benkovský, Salon z pen), semifinále: Netáhla – Putzleinsdorf 3:1 (Ginzel 3), finále: Netáhla – Freistadter 5:2 (P. Jirka 2, Benkovský, Ginzel, Horák).



Sestava Netáhel: Kapoun – Benkovský, Ginzel, P. Lattner – Janura, Horák, Sedlák, P. Jirka, R. Salon. Trenér Jaroslav Rambousek.



Jan Petřík