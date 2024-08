V roce 2023 navštívilo festival u lipenské přehrady 50 000 příznivců kultury a sportu. Kolik jich bude letos? Program je zase bohatý k prasknutí. Podívat se na něj den po dni, bod po bodu můžete na oficiálních stránkách festivalu. "Přijedu," potvrdila Eva Adamczyková. Loni dorazila i s Markem, letos má manžel pracovní povinnosti, ale olympijská vítězka ze zimních olympijských her 2014 v Soči u Lipna bude. "Budu tam," říká Jiří Ježek. Šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa se sice chystá na soutěž Star dance, ale Lipno sport festival si nenechá uniknout. Poje dokonce i závod na kole, na jehož startu bude i Roman Kreuziger, který dokonce vytvářel trať. Hvězd bude od Lipna mnohem víc. Jednou z hlavních je zakladatelka festivalu a jeho ředitelka Kateřina Neumannová, která ochotně odpověděla na dotazy Deníku:

Do zahájení festivalu zbývá jen pár hodin, co řešíte právě teď?

Dost věcí.

Které?

Předběžná ubytování třeba konkrétně týmu Real Too Praha. Finální požadavky na ubytování, seznamy hostů na zahájení, podklady pro moderátora, provozní věci, teď právě sedím u počítač nad fakturami, aby všechno bylo v pořádku.

Kdy se přesunete přímo k Lipnu?

Budu tam v průběhu celého festivalu. Osobně má moji plnou důvěru výkonný ředitel ČEZ Lipno sport festivalu Milan Beneš, který se základem týmu byl u Lipna už týden před zahájením festivalu, dohlížel na finalizaci staveb, navážel materiál, brandoval, prostě připravoval všechno, aby festival mohl začít.

Poprosím vás o osobní odpověď. Vyberte dva festivalové body, na které se těšíte nejvíc?

z muziky se těším na OLympic. Ze sportu na strat dvou závodů. Na cyklozávod ČEZ Kolem Lipna a na ČT Lipenský půlmaraton. Čísla přihlášených jsou vyšší, než byla loni. Z denních programů se těším na parkour a nově na Doktora Dancera. Moderní street dance mladé sportovce hodně baví.

Je něco, z čeho máte veliké obavy?

Z toho, co nemůžeme ovlivnit. Vrtochy počasí. Co můžeme ovlivnit, zvládneme. Nikdy to ale není na sto procent, občas se ukáže, že něco je mimo naše možnosti ovlivnění.

S trochu nadsázky, bude slavnostní zahájení méně velkolepé, než jaké viděli sportovní fanoušci při OH v Paříži?

Ano, ale na druhou stranu v našem měřítku to bude velké. Budeme mít dva skvělé koncerty, budou super hosté, slíbil mi že přijede a bude slavnostní zahájení moderovat nejznámější český princ Jan Čenský. Na nás to bude docela velká akce.

Podívejte se na Lipno sport festival 2023. V pátek bude v 18.30 slavnostně zahájen nový ročník | Video: Deník/ Kamil Jáša

ČEZ Lipno sport festival má tři pilíře. Jaké jsou?

Dávno to už není akce, která je jenom o sportu. Jeden pilíř je takový ten každodenní program pro každého. Je nezávodní, volnočasový, zábavný, kdy prostě od rána do večera můžou sportovat děti, dospělí, vlastně i důchodci. Druhým pilířem festivalu je kulturní program, který je postaven na ČEZ Energy Festech. Na úžasných koncertech, které budou oba dva pátky a soboty, ale bude tam vlastně doplňková kultura i v týdnu. A třetím pilířem festivalu jsou závody, a to první víkend cyklistický závod a druhý víkend festivalu běžecký závod. Takže to jsou zhruba tři oblasti, na kterých my stavíme a rozvíjíme je.

Daří se vám udržet filozofii sportování dětem nabídnout zdarma?

Ano. Dál držíme, že program festivalu včetně kultury je zdarma. Jediné, vlastně relativně menší startovné je vybíráno na registrovaných závodech. Ale jinak vlastně kdo přijede, tak prakticky si celý program festivalu může užívat zdarma.

Za víc než deset let se vám podařilo vyprofilovat páteřní sporty. Proměňuje se program?

Základ festivalu je relativně neměnný, protože to máme vyzkoušené už z předchozích let, ale snažíme se každý rok program doplňovat, vylepšovat. Letos vlastně doplňujeme v návaznosti i na program olympijských her program taneční, ať už je to street dance nebo breakdance. Bude vlastně každodenní součástí programu festivalu a děti se budou moci nebo i dospělí učit základům těchto umění. Stejně tak bude nová Sazka pumptreková dráha, která bude trošku víc o adrenalinu, o cyklistických dovednostech a rozšiřujeme vlastně i nové aktivity pro malé děti. K oblíbenému parkouru vznikne miniparkour, což je parkour pro úplně malé děti a stejně tak Mora gym. Cvičení nejenom pro ženy bude probíhat právě v podobě těch vlastně úplně dětských aktivit, kdy to bude uzpůsobeno malým dětem.

Mluvila jste s hvězdami kulturního nebe a s těmi, kteří budou reprezentovali Českou republiku na olympijských hrách v Paříži?

Ano. Jsem v kontaktu s některými sportovci, ale nejenom díky tomu, ale i díky partnerům nás přijedou navštívit sportovci z řad mistrů světa olympioniků. Uvidíme, jak na tom budou zdravotně Perušič se Schweinerem, aktuální mistři světa v plážovém volejbalu, přijede Jirka Ježek, bude tu Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar, Iveta Miculičová, doma je na Lipně Václav Chalupa. Znovu dorazí Saša Choupenitch, fleretista, také olympionička Eva Adamczyková, snowboardistka, obrovská hvězda ze Star dance, přijedou a další a další. Určitě ještě budeme dále lovit mezi olympioniky, kteří se budou vrátili z Paříže.