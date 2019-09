Českokrumlovsko – Se začátkem školního roku a v době konání mistrovství světa basketbalistů v daleké Číně startuje i nový soutěžní ročník 2019/20 pod vysokými koši na jihu Čech.

Kapličtí basketbalisté rozehrají nový ročník Jihočeské ligy domácím duelem s píseckými Sršni (na archivním snímku u míče Pavel Míšek). | Foto: Petr Kratochvíl

Oči okresních fandů hry s oranžovým míčem se opět budou ubírat směrem ke kaplickému Spartaku. Stálice mezi jihočeskou smetánkou – mužský A tým Kaplice – se i tentokrát představí v Jihočeské lize. Tu bode letos hrát sedmička celků. Kromě Kaplice to budou dále českobudějovičtí Legends a Tigers, Písek, Tábor, Pelhřimov a nově i Jindřichův Hradec. Systém soutěže zůstává stejný, a to základní část s následným play off.