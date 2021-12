Tomáš Grepl, trenér Děčína: „Ze zápasu jsem měl obavy, protože po výhře na USK, což byl asi náš nejlepší zápas letos, přišly Vánoce a hráči dostali tři dny volna. A to nám moc nesvědčí. I když jsme se na utkání připravovali, Hradec ve druhé půli ukázal, že určitou kvalitu má. Novotný nám nastřílel dvacet osm bodů, a tím se hosté drželi ve hře. To ale byla daň za to, že jsme výborně pokryli vysoké hráče soupeře. Zápas jsme zvládli, potvrdili jsme výhru z Prahy. Stále však máme na čem pracovat.“

Gilbert Abraham, trenér J. Hradce: „Jsem naštvaný, že jsme prohráli. Musím dát velký kredit Děčínu, jeho trenérům a způsobu, jak se jejich tým zlepšuje. Myslím, že se stávají možná nejtěžším obranným protivníkem. Na naší straně se mladí hráči zlepšují, takže musíme pokračovat a zlepšit se také na obranné polovině.”

Matěj Svoboda, křídlo Děčína: „Nebylo to jednoduché, protože Jindřichův Hradec má dobré hráče a několik individualit. tentokrát nám dělal potíže Filip Novotný, o kterém jsme samozřejmě věděli, že je to dobrý střelec. Je to naše chyba, že jsme ho nechali takhle rozstřílet. Na druhou stranu od začátku do konce jsme byli ve vedení a průběh jsme měli pod kontrolou.“

Chimobi Ikegwuruka, křídlo J. Hradce: „Zápas byl velmi dobrý. Myslím, že náš tým hrál dobře. Na konci to bylo trochu hektické, s rozhodčími a tak. Bylo to tvrdé a těžké utkání. Hráli jsme hodně zónu, dost to fungovalo, ale nakonec je to bohužel prohra.“

Basketbalisté GBA Fio banky zůstávají v tabulce nejvyšší soutěže s pouhými dvěma výhrami poslední. Další utkání je čeká už v úterý 4. ledna, kdy ve své hale přivítají Ostravu (19 hodin).

BK Armex Děčín – GBA Fio banka Jindřichův Hradec 95:84 (24:14, 53:38, 76:62)

Body: Svoboda 20, Pomikálek 19, Nichols 15, Osaikhwuwuomwan 11, Prahl 10, Šiška 9, Žikla 5, Kroutil 4, Mach 2 – Novotný 28, Welsch 16, Ikegwuruka 13, Stegbauer 8, Victor 7, Borovka 4, Brown 3, Quinn 3, Linhart 2. Trojky: 5:13. Fauly: 17:20. Trestné hody: 16/21:17/20. Doskoky: 42:34. Rozhodčí: Kučírek, Pokorný, Vondráček. Diváci: 580.

Kooperativa NBL

1. ERA Nymburk 18 17 1 1803:1393 94,4%

2. BK Opava 17 14 3 1529:1273 82,4

3. Basket Brno 19 12 7 1597:1534 63,2

4. USK Praha 18 11 7 1616:1545 61,1

5. Geosan Kolín 18 10 8 1647:1593 55,6

6. Sluneta Ústí nad Labem 18 9 9 1460:1451 50

7. JIP Pardubice 18 9 9 1499:1505 50

8. Královští sokoili Hradec Králové 18 9 9 1488:1553 50

9. Armex Děčín 18 7 11 1433:1494 38,9

10. NH Ostrava 18 7 11 1422:1553 38,9

11. Redstone Olomoucko 19 2 17 1435:1708 10,5

12. GBA Fio banka Jindřichův Hradec 19 2 17 1502:1829 10,5