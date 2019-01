Horní Planá - Rekordní počet soutěžících i návštěvníků přilákala Hornoplánská brusle 2018, zábavné odpoledne na ledě.

Díky mrazům měl led skoro čtvrt metru a dopoledne dokonce svítilo sluníčko, i když po obědě se zatáhlo a znatelně přituhlo.

„Měli jsme tu přes tisíc návštěvníků, to tu ještě nebylo, a celou stovku soutěžících,“ pochlubil se za organizátory Luděk Štěpánek. „Jeden manželský pár, Dzurendovi, přijel kvůli Brusli dokonce až z Brna, a oba své kategorie vyhráli.“

Zasoutěžit si přijela i početná rodina Brožových z Českého Krumlova, kteří nasadili šest závodníků, a to v kategoriích maminky s kočárky, muži (tatínek se svým tatínkem) a dvě děti do šesti let.

"V kategorii muži byl na druhém místě teprve třináctiletý kluk Miroslav Šimák," přidal další zajímavost Luděk Štěpánek.

Desetiletý Tomáš Novotný z Děčína, který opanoval kategorii do deseti let, náhodou s rodiči trávil víkend v Horní Plané. "Hraju závodně hokej, a tak jsem na bruslích skoro pořád," vysvětlil, proč mu to na bruslích tak jde a proč za sebou nechal ostatní o desítky metrů. "A na závody jezdím každý víkend, na nic jiného nemám čas. Teď jsme jeli sem, abych si taky trochu odpočinul, a zjistili jsme, že se soutěží, tak jsem se přihlásil."



Výsledky:

Děti do 6 let: 1. Oskar Brož, 2. Šimon Titěra, 3. Daniel Novotný



Děti do 10 let: 1. Tomáš Novotný, 2. Marek Magát, 3. Natálie Hrotíková



Děti do 15.let: 1. Štěpán Pešek, 2. Karolína Koutná, 3. Adam Bumba



Maminky s kočárky: 1. Olga Přemyslovská, 2. Petra Brožová, 3. Dagmar Chromá



Ženy: 1. Nikola Dzurendová, 2. Nika Stalmachová, 3. Šárka Bumbová



Muži: 1. Jozef Dzurenda, 2. Miroslav Šimák, 3. František Valeš



Supermuži: 1. Jozef Dzurenda, 2. František Valeš, 3. Tomáš Judl