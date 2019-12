"Byl to poslední z letošní řady turnajů, který Jihočeský svaz, organizace sdružená v Českém svazu karate JKA, pořádá," doplnil na vysvětlenou Roman Kneifl ze Shotokanu. "Zúčastnilo se ho pět klubů z jižních Čech, dva budějovické, táborský, bechyňský a my."

Soutěžilo se nejen v soutěžních kategoriích, ale na své si přišli i ti nejmenší, přípravkáři, kteří si teprve osvojují základy. "Ti soutěžili v těch nejzákladnějších technikách, dělali třeba kotrmelec, aby předvedli, jak jsou obratní," dodal Roman Kneifl.

Sobotní turnaj mládeže byl čtvrtý v roce. "Pořádáme dva na jaře a dva na podzim, na různých místech v kraji. Snažíme se děti uvést do závodů, byť to jsou závody pro ty, co začínají, ale měli by už nasávat turnajovou atmosféru." Na přípravě turnaje se podíleli nejen členové českokrumlovského klubu Shotokan, ale i jejich příbuzní, vše proto klapalo, jak mělo, a nouze nebyla ani o dobré občerstvení. "Dostatek byl i rozhodčích a všem, kteří s turnajem pomohli, patří velký dík," uzavřel Roman Kneifl.