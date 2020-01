Jaké to je, postavit se na závodní měřenou trať a zahrát si o spoustu cen, včetně skipasů, si v sobotu v lipenském skiareálu Lipně vyzkoušeli malí i velcí lyžaři. Jel se tam druhý ročník otevřeného slalomu McDonald’s Winter Cup.

McDonald's Winter Cup 2020, závod ve slalomu pro veřejnost, ve skiareálu Lipno. | Foto: Deník / VLP Externista

Obhájit prvenství v loňském prvním ročníku McDonald’s Winter Cup se nepovedlo dvanáctiletému Honzovi Svobodovi, který na Lipno dorazil až z Roztoků u Prahy. Loni vyhrál rodinnou kategorii s tátou Petrem, když měli celkově nejrychlejší čas. „Kvalita sněhu byla horší než loni, v noci pršelo i sněžilo, takže to bylo dost měkké, na druhou stranu to nebylo ledovaté, takže se i tak jelo dobře,“ popsal po vyhlášení výsledků. Letos skončil druhý v kategorii Chyť si lišáka Foxe, kdy je cílem co nejvíce se přiblížit času, za který slalom zvládl maskot skiareálu, a v rodinném závodě skončil s tátou třetí. Vyhrál dva skipasy a vstup na Stezku korunami stromů.