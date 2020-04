V 29. ročníku ankety byla oceněna desítka jednotlivců, vyhlášen byl nejlepší kolektiv, talentovaní mládežníci, trenéři, funkcionáři a došlo i na zvláštní kategorie.

V kategorii trenérů a organizátorů sportovních klání z Českokrumlovska se dostalo ocenění zástupcům volejbalu, tenisu a taekwonda.

Trenér s sportovní organizátor 2019

Lenka Fialová (VSK Český Krumlov), volejbal

Českokrumlovská rodačka Lenka Fialová (ročník 1974) je odchovankyní tamního volejbalového klubu. V dorosteneckém věku hrála i nejvyšší republikové soutěže v Českých Budějovicích pod vedením trenéra Vladimíra Budínského, v dalším rozletu ji však přibrzdily potíže s kolenem. Vrátila se proto zpět do Krumlova a po mateřské dovolené se opět zapojila do činnosti volejbalového klubu - nejprve jako hráčka a později jako trenérka žákyň. V posledních pěti letech se Lenka Fialová věnuje kategorii starších žákyň, kde kromě účasti v krajském přeboru její družstvo každoročně startuje i v Českém poháru. Je i zdatnou organizátorkou, o čemž svědčí fakt, že na turnaje do Českého Krumlova se jí pravidelně daří přilákat řadu špičkových družstev z celé republiky.

Miroslav Faktor (LTC Český Krumlov), tenis

Šéftrenér krumlovského tenisového klubu Miroslav Faktor (ročník 1967) se má za uplynulý rok rozhodně čím pochlubit. Ve výčtu úspěchů, na nichž se významně podílel, patří tři individuální tituly přeborníků kraje a k tomu i jedna finálová účast, dále zlato a čtyři finálové účasti ve čtyřhře na mistrovství Jihočeského kraje, účast čtyř hráčů na mistrovství republiky, postup mužstva dospělých do elitního krajského přeboru či úspěchy českokrumlovských tenisových mládežníků.

Radek Sluka (Taekwon-do škola Velešín), taekwon-do

Trenér 3. třídy Radek Sluka (ročník 1972) vede soutěžní oddělení velešínské školy taekwonda, kde zároveň úspěšně působí i u přípravky. U začátečníků se mu povedl husarský kousek, když při náborech nováčků stmelil přihlížející rodiče a doslova je přinutil k aktivnímu cvičení. Mistr republiky v kategorii veteránů z roku 2012 zároveň působí i v oddílem v Kamenném Újezdu.