"Já zval na jeho extravagantní zjev, ale on se ze žluté obarvil na černou," usmíval se Mach, který v utkání Ligy mistrů pomohl Jihostroji k vítězství nad Fenerbahce Istanbul 3:0. Radek Mach právě v tomto střetnutí nasbíral úctyhodných jedenáct bodů. Lepší byli jenom Michálek (12) a Zmrhal (13).

Kapitán volejbalistů Jihostroje České Budějovice Radek Mach rozhodně neměl ze čtvrtečního soupeře obavy. Respekt ano, ale zdravý. „Oni se k nám nemůžou chovat, jako to předvedli u nich doma,“ říkal rezolutně už před zápasem. Připomněl první vzájemný duel, který Jihostroj v devítitisícové hale v Istanbulu senzačně v pěti setech vyhrál. „Tak velikou halu sice nemáme, ale pro nás hrála právě domácí atmosféra,“ poznamenal, že v českobudějovické hale byla skvělá atmosféra. Ve středu Jihostroj v boji o druhé místo ve skupině přivítá italské Trentino. „Já věřím, že přijde hodně lidí, doufám, že v hale bude podobná atmosféra jako při Civitanově,“ vrací se kapitán ke střetnutí, ve kterém český mistr potrápil nejlepší tým na světě. „Proti Italům nám fandila vyprodaná hala, projevilo se to i na našem výkonu,“ zopakoval Mach to, co každý sportovec dobře zná.

Před plnými tribunami se hraje lépe, naopak soupeři se mohou rozklepat kolena. Jihočechům se dokonale povedlo oplatit Turkům jejich povýšenecké chování. „Když jsme tam přišli do haly,“ vzpomíná Radek Mach, „tak oni nás určitě hodně podcenili. Chovali se k nám tak nějak povýšeně, my jim pak našimi výsledky jasně ukázali, že takto s námi jednat nemohou.“

Radek Mach je českou volejbalovou stálicí. Hvězdou Jihostroje. Podle něj plní tuto roli ve Fenerbahce smečař Oliva. „Je extravagantní, říkal jsem, že je tmavší pleti se žlutou hlavou, ale když přijel k nám, zdobila ho černá hlava," zopakoval Radek Mach.