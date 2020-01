Tehdy nikoho ani nenapadlo, že by to mohl být na dlouhé roky poslední český cenný kov, který volejbalisté pod pěti kruhy vybojují.

Bohužel, realita je taková. Česká reprezentace od té doby startovala na OH pouze jednou. V roce 1980 v Moskvě.

Součástí mexické bronzové party byl Antonín Procházka. Později hráč a trenér českobudějovického týmu, člen Síně slávy jihočeského sportu. Na naše dotazy odpovídal velmi ochotně.

Co říkáte tomu, že česká volejbalová reprezentace v Berlíně neuspěla v kvalifikaci na OH?

Překvapilo mě, že v nominaci nebyli všichni nejlepší hráči. Spousta se jich omluvila. Podle mě právě oni kvalifikaci předem odevzdali.

To konkrétně pro vás musí být hodně smutná zpráva…

Smutná? Hrůza to je. Všude slyším, že český volejbal jde dopředu, toto prohlášení mi bere dech. Tento sport je už několik let v sešupu a dlouho ještě bude.

Soupeři byli lepší, silnější, kvalitnější, proč?

Ono je sice hezké, že sázíme na moderní školu mladých. Ale my se dříve Bulharům vysmívali. To byli ti, co do toho jenom perou. Ono je snazší do míče prát a mydlit, než přemýšlet a snažit se něco volejbalově vymyslet. Naši hráči zaostávali v několika herních činnostech.

Co se vám na projevu českého týmu nejvíc nelíbilo?

Podání. Tolik zkažených servisů… Lehkých i smečovaných.

Podání tedy považujete za největší aktuální slabinu české reprezentace?

Máme nejslabší servis ze všech. To bylo jasně vidět. Ale není to jenom záležitost národního týmu, v extralize to platí i o Budějovicích.

Vraťme se ještě jednou k české volejbalové reprezentaci, co schází našim volejbalistům k tomu, aby se mohli rovnat s evropskou špičkou? V čem zaostávají kromě servisu, aby se mohli postavit proti nejlepším hráčům světa?

Máme strašný zmatek a nepořádek v postavení. To je abeceda volejbalu. Všichni tam jsou jako na potulce. K míči se nestaví čelem, ale bokem, to jsou základy.

Moc radosti vám tedy současný český volejbalový reprezentační tým nepřináší?

Můj soukromý názor je, že hráči pojali olympijskou kvalifikaci jako naprosto zbytečnou záležitost.

Jako zbytečnou věc?

Věděli, že postupuje jen jeden, tak se na to vykašlali. Já takový přístup nikdy nepochopím. Reprezentovat byla vždycky čest. Kdybych byl já trenérem, tak bych příště ty hráče, kteří teď na kvalifikaci nechtěli, do nároďáku už nevzal. Ať si hrají někde profi, když nemají zájem o národní tým. A třeba z Brna trenéři nevzali vůbec nikoho, přitom si myslím, že právě Brno hraje výborně.

Brno se vám líbí?

Podle mě bude v extralize třetí.

Platí stále, že si dobrou náladu udržujete myslivostí?

Já se jí věnoval už ve třiceti, tenkrát v Čakovci, pak se to ale začalo hádat, tak jsem přestal. V šedesáti jsem dostal flintu, tak jsem se k tomu zase vrátil. Krásně si v lese odpočinu.

Antonín Procházka: Narodil se 3. dubna 1942 v Brně. Je bývalý československý volejbalista, reprezentant Československa, člen bronzového týmu na LOH 1968 v Mexiku. Je také vicemistrem Evropy z roku 1967. Úspěšně hrál a trénoval českobudějovický tým, je členem Síně slávy Jihočeského kraje.