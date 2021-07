Po halovém pětiboji dorostenek loni, kdy v něm byla druhá v ČR (na snímku), si Tereza Babická zkusila sedmiboj juniorek a zlepšovala si několik osobních rekordů - ve výšce je se 159 letos třetí ženou kraje, v kouli "utlačila" 9,13 a oštěpem hodila 28,80. Zato ve svých parádních disciplínách zůstala za osobními maximy (14,11 a 566), takže celkově získala 4983 bodů (ještě 25,51 a 2:23,13).

Čtrnáctiletá žákyně Nina Radová si zaběhla osobní rekord na 150 m 20,00 a v sedmiboji nasbírala 3819 b. (15,36 - 135 - 7,53 - 20,00 - 519 - 17,58 - 2:40,83). Michal Rada byl v devítiboji žáků druhý se 4579 b., když se mu zvlášť povedly překážky - se 13,96 je třetím čtrnáctiletým v kraji všech dob po Tomáších Královi a Kratochvílovi. Osobní rekordy si nadělil i na šedesátce 7,89, v disku 29,61, kouli 10,01 a v dálce 616, dále měl v oštěpu 39,43, ve výšce 167 a na kilometru 3:03,61.

Tomášovy nedošlapy…

Z Tallinnu se ozval trenér Tomáše Kratochvíla, devátého v mistrovství Evropy do 20 let ve skoku dalekém. "Tomáš měl skoky na 770, ale bohužel s nedošlapy, a když se napotřetí odrazil z prkna, nechal ,nohu za sebou´ - na doskoku neudržel obě u sebe, jedna mu zůstala pokrčená a tak se ošidil zhruba asi o dvacet centimetrů…," mailoval Jiří Couf. "Opravdu škoda koho kousku, který mu chyběl k dalším pokusům ve finálové osmičce…" Ve zprávičce pro náš web si povzdechl, jak je těžké všechno pro skokana uhlídat, když každý pokus je jiný. "Prostě nervy pracují, a koordinace pak jde do háje…"