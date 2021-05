O tom, jak bude start letošního ročníku probíhat, jednala Komise motokrosu Autoklubu České republiky, jejímž členem je i vedoucí jihočeského motokrosového střediska Evžen Zadražil.

Nejsledovanější seriál u nás, kterým je seniorské mezinárodní mistrovství republiky, se rozběhne až v červenci. „Původní plány na červen padly. Pořád ještě platí dost velká omezení pro diváky a mistrovský závod potřebuje také delší čas na přípravu. První dva závody v Dalečíně a Opatově tak byly odloženy a vypracován byl zcela nový kalendář,“ informuje Zadražil.

Podle nového jízdního řádu by se mělo začínat v neděli 4. července. „Pořadatel bude ještě upřesněn. Mělo by se odjet všech sedm závodů jednotlivců a družstva, jak bylo původně plánováno. Jenom bude kalendář výrazněji nahuštěný a pojede se i dva víkendy za sebou,“ uvádí.

O mistrovské závody tak nepřijdou v Jiníně, v Kaplici ani v Pacově, ale otázkou jenom zůstávají termíny těchto podniků.

Jasněji je v případě juniorského mezinárodního mistrovství republiky. To bude v každém případě začínat v sobotu 5. června. „Původně byl v kalendáři Karlín na Moravě, ale tam je menší depo a vzhledem k očekávané velké účasti jezdců by se tento závod měl přesunout těsně za hranice našeho kraje do Horažďovic,“ konkretizuje Zadražil.

Na jihu Čech by se pak mělo také pokračovat. Druhý závod by měl hostit 19. června Jinín a třetí 6. července Kluky u Písku. To všechno samozřejmě bude platit v případě, že se nezhorší situace ohledně koronaviru.

Na druhou polovinu sezony byl odložen závod mistrovství Evropy juniorů v Kaplici, jehož součástí měl být také domácí šampionát.

V červnu mohou odstartovat rovněž krajské přebory. Ten jihočeský by měl začít 26. června ve Voticích, ale další pokračování je nejisté. „Vzhledem k tomu, že byl úplně překopán kalendář mistrovství republiky a dvakrát se nám potkává s naším přeborem, tak musíme hýbat i s jeho termíny. Je to nepříjemné, ale vyšší bere. Tak to prostě je. Budeme muset vytvořit aktualizovaný kalendář,“ je si Zadražil vědom.

Juniorské mistrovství republiky a krajský přebor mohou začít prakticky ihned. „Na venkovních sportovištích je povolena návštěva do pěti set diváků. Do tohoto limitu se oba seriály v drtivé většině případů vejdou. U seniorské republiky už je to jinak,“ vysvětluje.

Prvním závodem na jihu Čech by měl být v sobotu 5. června v Jiníně úvodní díl mezinárodního mistrovství republiky v sajdkárkrosu. „V Jiníně se v srpnu pojede mistrovství světa, takže je očekávána početná účast nejlepších světových jezdců, kteří si budou chtít vyzkoušet zdejší trať,“ nabízí první muž jihočeského motokrosu zajímavou informaci.

Jestli bude povinné testování všech účastníků na nemoc covid-19, to se teprve uvidí. „Nelze paušalizovat, jak to bude s testováním. Situace se vyvíjí a navíc je jiná v každém regionu. Je třeba to vždy konzultovat s krajskou hygienickou stanicí a podle toho budou vydány pokyny pro jednotlivé závody,“ uzavírá Zadražil aktuální pohlednici z motokrosového dění.