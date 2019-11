Pořadatele pozlobilo počasí, ale nejen to. „Někdo nám v noci strhal vyhrazenou trať,“ popisoval Dvořák starosti, se kterými se nečekaně musel se svým organizačním týmem poprat v sobotu ráno.

Všechno ale zvládl skvěle.

„Hodně nás zdrželo, že jsme museli trať závodu opravovat, místy jsme ji měli potrhanou cizím přičiněním,“ mračil se šéf závodu.

„Cyklokros má na jihu Čech tradici, jezdí se tady už hodně dlouho, rádi ho mají fanoušci hlavně v Táboře, ale nejen v něm,“ vyprávěl Dvořák. Právě v Táboře se za týden v sobotu pojede atraktivní závod Světového poháru, na jih dorazí velká světová esa.

Ve Vidově byli s tratí závodníci spokojení. „Byl to skutečný uklouzaný cyklokros s netradičním prvkem pumptrack,“ popisuje ředitel závodu. „Dostal jsem sms od diváků, že exhibice se líbila.“

Cyklokrosaři se vydali na trať netradičním způsobem. „Dohodli jsme se s Emilem Hekelem, on to vymyslel, že těsně před výstřelem sdělím závodníkům netradiční způsob startu,“ usmívá se Dvořák. „Kola nechali na startovní čáře a přesunuli se do prostoru mezi překážky a ke kolům běželi.“

Netradiční start cyklokrosu diváky pobavil.

„Ukázalo se to jako dobrý nápad,“ přikyvuje pořadatel z Velo clubu Dvořák. „Jirka Chyba jako jediný skákal překážky, dávalo to ten správný adrenalin.“

Emil Hekele byl skvěle připravený, kde ostatní seskakovali z kola, on vše jezdil. „Jeho výkonnost je obdivuhodná,“ shodli se přítomní laici i odborníci. Vidovským se sportovní program líbil. „Stálo to za to, jsem rád, že jsme závod uspořádali,“ dodal Petr Dvořák.

Exhibice:

1. Emil Hekele (Zekov), 2. Lukáš Smola (Toi Toi Cykloklub Slaný), 3. Jiří Chyba (Nutrend Specialized Racing), 4. Petr Klabouch (Topforex Lapierre), 5. František Novotný (AČ Sparta Praha Cycling).



Kategorie amatérský cyklokros a horská kola:



Muži do 40:

1. Jakub Truxa (Jakub Truksa – Trek Cyclocross Collective), 2. Petr Houska (Resolition Team), 3. Martin Hnízdil (Resolution team).



Ženy:

1. Klára Filipová (Resolution – team).



Muži nad 40:

1. Oldřich Mika (Cyklo galaxy Švec), 2. Vladislav Šimek (ResolutionI team), 3. František Lebeda (Velo – Dvořák).