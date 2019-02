Strakonice - Basketbalistky U19 Chance prohrály s USK Praha 23:102

POTKALY SE. Někdejší spoluhráčky Veronika Voráčková (vlevo) a Ludmila Dudáčková si vyměnily po zápase pozdravy. | Foto: Jan Škrle

Asi málokdo očekával očekával jiný výsledek, než jasné vítězství basketbalistek USK Praha v utkání 9. kola Ženské basketbalové ligy na půdě U19 Chance Strakonice.



Jihočešky mají jeden z nejmladších kádrů ligy a v tabulce ŽBL jsou poslední. ZVVZ USK Praha je podle očekávání na čele české nejvyšší soutěže a ve čtvrtek si hráčky úřadujícího mistra bez problémů poradily v Eurolize s maďarským Györem, který na jeho palubovce porazily o čtyřicet bodů.



Strakonické basketbalistky nakonec prohrály se ZVVZ USK Praha o sedmdesát devět bodů 23:102. „Rozdíl ve skóre je značný, je třeba si ale uvědomit, že my chceme hrát špičku Euroligy, zatímco Strakonice mají mladé hráčky, které sbírají zkušenosti. Podaly sympatický výkon a hrály to, na co měly. Rozhodně nemusí být zklamané," vzkazuje do domácího tábora asistent ZVVZ USK Ivan Beneš, který ve Strakonicích strávil několik sezon a výkony strakonických hráček stále pozorně sleduje.



Hostující trenér pochválil domácí tým za výkon v první čtvrtině. „V určitých fázích jsme hráli opravdu dobře," souhlasí kouč U19 Chance Petr Martínek s hodnocením kolegy Beneše. Jedním dechem však dodává: „Ten tlak ze strany USK byl ovšem velký. Síla USK je obrovská, je tam znát rukopis trenérky, která už tam působí delší dobu," říká Martínek.



Strakonický trenér uznal, že momentální rozdíl ve výkonnosti obou týmů je v současnosti propastný, a že šlo jen o výši rozdílu ve skóre. Martínek také připomněl, že čtveřice mladých hráček Dudáčková, Traubová, Holubová a Kohoutová předtím odehrála dva zápasy juniorské extraligy v Brně a k utkání ŽBL proti USK Praha hráčky přicestovaly z Brna až necelých patnáct minut před jeho začátkem.

„Do Brna jsme odjížděly v osmi hráčkách, takže každá z nás tam odehrála v průměru třicet minut. I na mě už byla znát ke konci duelu s USK únava," přiznává Ludmila Dudáčková.



Ostatní zápasy: Nymburk – Slovanka MB 95:67, Karlovy Vary – Hradec Králové 74:80, Technic Brno – Handicap Brno 53:82, Slavia Praha – KP Brno 73:63, Trutnov – Ostrava 76:64.