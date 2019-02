Skákal bezchybně I letos v kraji nejvyšších 208 cm, neuspěl až na 212, což by znamenalo překonání jeho osobního maxima z roku 2013 o dva centimetry.

Nejlepší letošní výkon v kraji předvedl i jeho oddílový kolega Josef Havlíček, který se na 3000 m zlepšil o osm sekund na 8:36,64. Na stejné trati žen si Lenka Pardamcová (rovněž Sokol) vytvořila osobní rekord 10:58,16, je v této sezóně v kraji nejlepší a v historické tabulce postoupila na 13. příčku. Statečně bojoval půlkař VS Tábor Jakub Škrdleta. Svůj rozběh táhl (28,55 a 58,41), nakonec ale skončil třetí, když mu k postupu chyběla jediná setina sekundy – běžel 1:55,54.

Na Strahově se konal krajský přebor mladšího žactva a přípravek. V několika disciplínách se zrodily nejlepší výkony roku. Z výsledků: 60 m Ondřej Kroupa 8,22, Michal Rada 8,51, Jakub Florek (všichni Sokol) 8,62, Magdalena Frydrychová (Sok) 8,66, Linda Marušová 8,70, Tereza Lorencová (obě VS) 8,80, 800 m Jakub Janda (Sok) 2:31,93, Rada 2:35,15, Marek Kuna (ČD) 2:35,62, Adéla Holubová (Sok) 2:35,26, Marušová 2:48,07, v disciplíně startovalo 48 závodnic!, 60 přek. Rada 10,32, Kuna 10,35, Adriana Holušová (VS) 10,36, Marušová 10,41, starší Vojtěch Rodr (VS) 8,76, Melanie Turková 9,86, Agáta Kümmelová (VS) 10,01, Barbora Brcková (ČD) 10,15, dálka Kuba 488, Rada 485, Frydrychová 441, Radová 432, Barbora Kubánková (Sok) 430, koule Kubánková 10,04, Janda 9,08.

Přípravky: 60 m Rostislav Pivec (JH) 9,41, Tereza Kozáková (Písek) 8,98, Laura Voldřichová (Sok) 9,14, Markéta Vaňková (NV) 9,15, 600 m Voldřichová 1:59,86, Nina Zajícová (NB) 2:01,90, dálka Adam Fišer 396, Magdalena Straková (oba Sokol) 393, plný míč Matyáš Havel (PT) 10,77, Voldřichová 9,27.