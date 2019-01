Netolice – Za účasti našich nejlepších a také kvalitních pilotů z Rakouska, Slovenska, Polska, Rumunska a Ukrajiny se na nově upravené trati v Netolicích uskutečnil úvodní závod mezinárodního mistrovství republiky juniorů v motokrosu.

Petr Polák | Foto: Deník/ Jan Škrle

Z jihočeského pohledu byla velice zajímavá třída do 80 ccm, kterou s přehledem opanoval třináctiletý Petr Polák z českobudějovického Bo Autoprofi Glassgo teamu. Svěřenec trenéra Jana Froňka mladšího obhajuje loňský titul a za obhajobou vykročil pravou nohou.



V Netolicích neměl vůbec konkurenci a obě finálové jízdy vyhrál s velkým náskokem. Přitom v té první mu hned v úvodním kole motocykl vypadl z koleje a po pádu musel dohánět ztrátu. Přesto měl v cíli na druhého Stehlíka půlminutový náskok. „V prvním kole to byl z mé strany trochu výpadek, ale pak už to bylo dobré. Stejně jako ve druhé jízdě. Bylo ideální počasí. Ani horko, ani zima. Nepršelo, takže dobré," spokojeně zhodnotil průběh vydařeného netolického závodu.



Netolická trať doznala proti tradici zásadní změny, když se v její prostřední části jezdí po vrstevnicích a minulostí tak jsou náročné výjezdy a sjezdy. Ne všichni tuto novinku přivítali. Především starší generace, která sledovala závod v hledišti, se cítila trochu ochuzena. Mladíček Polák však ze změnami tratě žádný problém nemá. „Je tam teď více zatáček, trať si ještě musí sednout, ale bude to dobré," věří.



Polák má se svým trenérem Froňkem za sebou náročnou zimní přípravu. „Dva týdny jsme byli trénovat ve Španělsku. Doma jsme objížděli pískovny a všechny možné tratě, kde nebylo zamrznuto. Snažili jsme se pořád jezdit," říká k zimní přípravě. „Mám najeto nějakých sedmdesát motohodin. To je celkem slušné," přikývne. „Připraven bych na sezonu měl být dobře," věří.



V Netolicích se jednalo o jeho první letošní závod. Právě obhajoba domácího titulu by měla být jedním z Polákových cílů pro letošní sezonu. „První závod v Netolicích naznačil, že by to neměl být nějaký úplně velký problém," věří.



Kromě českého šampionátu bude Polák startovat také v mezinárodním mistrovství Německa, v mistrovství Evropy a neměl by chybět ani na startu jednorázového mistrovství světa juniorů.



O cílech pro letošní sezonu má celkem jasno. Jsou podobné jako na domácí scéně. „Chtěl bych vyhrávat všude. Cíle jsou ty nejvyšší," ujistí.



Mistrovství světa juniorů bude pro něj letos zřejmě absolutním vrcholem a bude chtít vylepšit své loňské dvanácté místo z Belgie. Letos se světový šampionát uskuteční v červenci ve Španělsku. „Chci být co nejvýš," přikývne.



V loňském roce už také poprvé nahlédl do seniorského mezinárodního mistrovství republiky třídy MX2. „Nějaký závod bych si znovu chtěl vyzkoušet. Mezi dospělými je to zase něco jiného. Závody mají úplně jinou atmosféru. Rád bych ji i letos okusil," říká na prahu letošní sezony.