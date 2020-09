Jako malý kluk jezdil do Římova. Ne k Malši, ale na rallyecross. Karel Václavík si vůni benzínu a adrenalin na trati okamžitě zamiloval.

Jihočech je úspěšný i v závodech zony střední Evropa. | Foto: archiv Karla Václavíka

„Jezdil jsem se dívat do Borovan a do Římova, kde se rallycross jezdil, bohužel už tratě zrušili,“ připomíná skutečnost, která dodnes spoustu příznivců motoristického sportu mrzí. „Moc se mi to líbilo, tak jsem si pro sebe postavil auto VW Golf 1 a začal jsem jezdit hobbyrallycross.“