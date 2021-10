1. Most 7 6 0 1 233:172 12

Dunajská Streda – Chorzów 32:26, Šaľa – Poruba 35:22, Plzeň – Kynžvart 27:24, Slavia – Most 29:35, Olomouc – Stupava 38:9, Zlín – Michalovce 20:41.

Dámskému souboru od Otavy vyšel i vstup do druhého dějství a hned na jeho začátku odskočil na 19:8. V polovině druhé třicetiminutovky už svěřenkyně koučky Kateřiny Hromádkové vedly 24:12 a dvouciferný náskok si s přehledem udržely až do konce, přestože na straně domácího celku dostala příležitost celá lavička. Nejlepší střelkyní zápasu se stala Michaela Boorová, jež si připsala šest gólů.

Jihočešky si chtěly spravit chuť po dvou porážkách v Lázních Kynžvart a v předehrávce 6. kola s Mostem, což se jim povedlo. Úvodní gól si připsal hostující tým, ale Písek hned otočil na 4:1. Hodonín po time-outu sice stáhl na rozdíl jediné trefy, ale pak už se hrálo podle not domácího celku, který si do přestávky vypracoval sedmibrankový náskok – 15:8.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.