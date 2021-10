Jihočeský klub před soubojem na palubovce už jedno malé vítězství slaví na diplomatickém poli, neboť se mu se soupeřem povedlo vyjednat, že se oba duely odehrají v písecké hale, což je samozřejmě výborná zpráva pro příznivce házené. První zápas je na programu tento pátek od 18 hodin, odveta pak o den později v 15 hodin.

Grude patří k předním týmům Bosny a Hercegoviny, o čemž svědčí fakt, že v uplynulé sezoně v tamní elitní lize obsadilo třetí příčku.

Evropský pohár žen - 2. kolo

1. utkání - pátek 15. října (18)

Sokol Písek - HRK Grude

2. utkání - sobota 16. října (15)

Sokol Písek - HRK Grude

„Půjde jistě o zajímavou konfrontaci. Obecně platí, že hráčky týmů z bývalé Jugoslávie jsou technicky dobře vybavené a umí to s míčem, takže nás jistě čeká těžký protivník,“ podotkla písecká trenérka Kateřina Hromádková, která ještě pod dívčím jménem Keclíková odehrála během aktivní kariéry na evropské scéně především v dresu pražské Slavie řadu takových duelů.

Pro většinu jejích svěřenkyň to však bude mezinárodní premiéra. „Některé holky už si evropské poháry zahrály, což je samozřejmě plus, pro ty ostatní to bude v podstatě první zkušenost. Účast v poháru je pro nás za odměnu, tak si to chceme užít a předvést se v co nejlepším světle. O motivaci rozhodne strach nemám,“ konstatovala.

Co mohou Jihočešky od svého protivníka očekávat? „Podle toho, jak jsem měla možnost nastudovat videa z dostupných zdrojů, hraje Grude rychlou házenou, má poměrně velkou střeleckou sílu na levé spojce a také vysoké středové hráčky, takže jejich obrana bude asi dost vyztužená,“ poznamenala Kateřina Hromádková.

Písecké družstvo svůj herní styl nějak zásadně měnit nebude, ale má v zásobě různé varianty, které by na Bosňanky mohly platit.

„Snažíme se, abychom byli připraveni na všechno. Mezinárodní zápasy jsou právě o tom, že svého soka dokonale neznáte, přesně nevíte, co od něj očekávat. Video je jedna věc a realita v daném utkání může být jiná. Proto těžko odhadovat šance. Důležité bude, jak se nám do tohoto dvojutkání povede vstoupit. Chceme samozřejmě uspět,“ tvrdí písecká koučka.

Tým od Otavy bude postrádat zraněné Alexandru Merglovou a Báru Velkovou, jinak by měl být v plné zbroji včetně hlavních opor Aleny Stellnerové, Terezy Pokorné, Michaely Boorové či Kristýny Kubišové.