Basketbalisté Písku zatím suverénně kráčejí za svým snem, kterým je boj o účast v nejvyšší soutěži KNBL. Sršni v semifinále i podruhé zdolali Basketbal Polabí, tentokrát 100:77, a o celkové prvenství a postup do baráže se střetnou s celkem Basket Brno U23, který si rovněž ve dvou zápasech poradil s Litoměřicemi.

Basketbalisté Písku porazili dvakrát Polabí a slaví postup do finále I. ligy. | Foto: Jan Škrle

Po úvodní výhře v Sršním hnízdě (104:74) se Jihočeši vypravili společně se sedmdesáti příznivci do Poděbrad, kde Polabí, jenž je z větší části béčkem Nymburku, působí. Sršni tam začali ve velkém stylu a během úvodní desetiminutovky nastříleli 33 bodů. Útočné manévry z jejich strany pokračovaly i ve druhé čtvrtině, po níž Písek vedl 66:41 a zajistil si klid pro zbytek duelu.

Do druhé půle sice nastoupili hráči Polabí s větším úsilím, ale nebylo jim to nic platné, protože Sršni pokračovali ve střeleckém představení a vytvořili si až pětatřicetibodový náskok. V závěrečné periodě si tak mohly klíčové opory odpočinout a ušetřit nějaké síly před finálovou sérií s brněnskými mladíky.

Hrát se bude stejně jako v semifinále na dvě vítězství. Úvodní zápas je na programu už v pátek 21. dubna na jihu Čech (19 hodin), odveta o dva dny později v jihomoravské metropoli.

„Jsem rád, že jsme nepřipustili žádné komplikace a utkání zvládli stylem start - cíl. Ještě více si vážím, že s námi vyrazilo sedmdesát diváků a nejenže obětují nedělní odpoledne, ale vytvoří nám i domácí atmosféru. A to je ten důvod, v čem jsme odlišní od jiných basketbalových klubů v této zemi. Mladíci z Polabí měli rozhodně větší kvalitu než vypadají výsledky a postup do finále jsme si museli vybojovat. Máme tak po roce šanci dokončit to, co nám před rokem za zvuku klaksonu vzal Radek Pumprla, a můžeme opět přepsat historii Sršňů a stát se vítězem I. ligy mužů, což je spojené se vstupenkou do baráže o KNBL. Po závěrečném hvizdu jsem řekl hráčům, že vlastně není moc co slavit, protože tento tým má jasný cíl a k tomu nám stále chybí dvě finálové výhry. Vše ostatní by bylo bráno jako neúspěch,“ konstatoval písecký trenér Jan Čech.

Basketbal Polabí - Sršni Photomate Písek 77:100 (18:33, 41:66, 57:86)

Body: Šlechta 18, M. Svoboda 16, Borovka 16, Englický 12, Fait 11, Svojanovský 9, Šurý 6, Sýkora 5, Mikolášek 3, Chvála 3, Špičák 2 – D. Novák 25, Kábrt 15, Mikula 13, Kolář 7, Svoboda 6, P. Novák 5, Kalný 4, Merta 2. Trojky: 5:10. Rozhodčí: Vošahlík, Výborný, Scholzová. Konečný stav série: 0:2.

Druhé semifinále play off I. ligy:

Slavoj Litoměřice – Basket Brno U23 64:87 (20:27, 37:50, 51:69), nejvíce bodů: Karlovský 20, Maděra 19, Haiblík 12 – Dáňa 17, Musil 17, Křivánek 14. Konečný stav série: 0:2.