Poprvé se basketbalisté sešli před novou sezonou v pondělí 25. července, skoro dva měsíce před startem mistrovských soutěží. Tým mužů má na co navazovat, v uplynulé sezoně to dotáhl až do finále play off o postup do Kooperativa NBL, který jim nakonec unikl o jediný koš. „Před startem soutěže jsem si tajně vysnil, že chci být ve finále se Slavií Praha, ale v tu chvíli jsem ještě netušil, jak kvalitní budou i další týmy,“ vyzdvihl úroveň uplynulé sezony první ligy trenér píseckých Sršňů Jan Čech.

Trenér Jan Čech udílí pokyny do další části hry.Zdroj: Vít KoubekNakonec sahali Písečtí po obrovském úspěchu. Nejenže se dostali až do finálové série proti Slávii, ale sahali dokonce po vítězství a postupu. „Největší euforie odstartovala již v semifinále proti Turům ze Svitav. K rozhodujícímu utkání jsme cestovali do Svitav o den dříve a vše podřídili úspěchu. Navíc za námi dorazil do Svitav autobus s fanoušky, což bylo také klíčové. Finálová série se Slávií byla neskutečná. Když jsme v prvním utkání v pražském Edenu vyhráli, atmosféra by se dala krájet. Málokterý basketbalový klub se může chlubit, že má na venkovním utkání v zádech téměř tři stovky fanoušků. Bohužel jsme pak ve druhém duelu v přeplněném Sršním hnízdě neustáli ten obrovský tlak a finále se stěhovalo zpět do Prahy. I když jsme zde smolně prohráli košem Radka Pumprly za zvuku závěrečného klaksonu, tak vím, že nám tento duel navždy uvízne v paměti a zapíše se do historie klubu. Snad to pro nás bude i odrazový můstek, aby Sršni Písek jednou postoupili do Kooperativa NBL,“ shrnul dramatický závěr loňské sezony Jan Čech.

Písečtí Sršni mají za sebou skvělou prvoligovou sezonu.Zdroj: Foto: Vít KoubekÚspěch z uplynulé sezony je pro všechny Sršně velice zavazující. I proto se všichni již začali intenzivně připravovat na sezonu novou. „Dříve pro nás byl případný postup do Kooperativa NBL pouze sen, teď to ale začíná být opravdové téma a v hlavách máme nějaký střednědobý horizont. V rámci něho bychom nejpozději do tří let chtěli být v nejvyšší soutěži,“ vyřkl jednoznačný cíl trenér šéftrenér Písku Jan Čech a doplnil: „Máme mladý tým a určitě nechceme vyhlašovat tento cíl v kontextu letos nebo nikdy, vše má svůj čas. Když by to ale přišlo už za rok, určitě bychom se nezlobili. Myslím, že už mohu prozradit, že jsme k tomuto cíli udělali první velký krok, kdy náš klub poprvé v historii získal generálního sponzora, který nám v této ekonomicky složité době chce pomoci dosáhnout našich cílů. Naším novým klíčovým partnerem se stává českobudějovická firma Photomate, která se zabývá distribucí fotovoltaických měničů a bateriových úložišť. Logo této firmy bude zdobit i dresy našeho A – týmu. K tomu se přidávají i další partneři. Zároveň ale prioritou našeho klubu zůstává práce s mládeží, kde chceme nadále pokračovat v započaté práci a držet se v nejužší špičce v ČR.“

Písečtí Sršni mají za sebou skvělou prvoligovou sezonu.Zdroj: Foto: Vít KoubekSkvělé výkony píseckých hráčů v uplynulé sezoně neunikly pozornosti ostatních klubů. Pro fanoušky však má Jan Čech výborné zprávy: „Chodily nám nabídky především na Vojtu Sýkoru a Martina Svobodu. Ač mají u nás dlouhodobé smlouvy, pokud by se chtěli posunout výše, nikdo by jim nebránil. Oni však vidí v našem projektu budoucnost a chtějí dostat Kooperativu NBL do Písku, což je klíčové pro naší budoucnost, a proto se můžeme i v dalších sezonách těšit na jejich sehranost.V černožlutých barvách Sršňů budou pokračovat všichni hráči z úspěšné soupisky, včetně Pavla Englického, miláčka píseckých fanoušků. Navíc v Ústí nad Labem rozvázal profesionální smlouvu náš odchovanec Dalibor Fait a po deseti letech se vrací do rodného města.“

Znám je i plán herní přípravy a fanoušci se již v ní mohou těšit na zajímavé soupeře. „Nejprve nás čekají tréninkové bloky v Písku. Kromě basketbalu má velký prostor i fyzická příprava, kdy pod vedením kondičního trenéra Sršňů Tomáše Kolínského hráči absolvují tréninkové jednotky nejen v hale, ale i v jeho novém Powergymu. Jak je již naší tradicí, poslední srpnový víkend odjíždíme na teambuildingové soustředění na Šumavu. Pak již začne herní příprava. Kromě výjezdů na palubovku týmů Kooperativa NBL Geosan Kolín, Sluneta Ústí nad Labem a našeho finálového přemožitele ze Slavie Praha si již nyní můžete zapsat do kalendáře středu 31. srpna, kdy od 18 hodin přivítáme tohoto nováčka nejvyšší soutěže i v Sršním hnízdě. V neděli 4. září pak od 15:30 do Písku dorazí další účastník KNBL Kingspam Hradec Králové. Po skončení tohoto utkání nastoupí od 18:00 hráči U17 proti regionálnímu výběru Bavorska, který každoročně zajíždí na soustředění do nedalekých Klatov. Poslední lahůdkou v přípravě bude v sobotu 10. září doslova basketbalový den, kdy dorazí autobus z rakouského Welsu. Proti tomuto soupeři nejprve odehrají své utkání od 14:00 hráči U17, od 16:00 U19 a od 18:30 přijde na řadu hlavní program, kdy se náš A – tým mužů postaví tomuto týmu z nejvyšší rakouské Superligy,“ vypočetl herní přípravu v Sršním hnízdě Jan Čech.

Písečtí Sršni spolu se svými skvělými fanoušky.Zdroj: Vít KoubekPrvoligovou soutěž odstartují Písečtí v pátek 16. září v Litoměřicích. Jihočeské derby proti Lions Jindřichův Hradec je na programu 25. září. Divákům tak začnou opět basketbalové hody. „Doufám, že si skvělou atmosféru přeneseme i do nadcházející sezony. S Vámi v zádech jsme úplně jiným týmem a právě Vy jste jeden z důvodů, proč Sršni Písek získávají na basketbalové mapě stále větší respekt. Máme velké cíle a věřím, že společně s Vámi na ně můžeme dosáhnout,“ poděkoval Jan Čech skvělým píseckým fanouškům.