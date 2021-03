Východoslovenské Michalovce nakonec zvítězily přesvědčivě 35:22, ale Jihočešky velkého favorita především v první půli potrápily.

Domácí tým sice podle očekávání od začátku vedl, ale nedokázal se výrazněji „utrhnout“. Největší náskok měl po čtvrthodině hry (10:6), srdnatě bojující Jihočešky se však pokaždé dokázaly přiblížit, a tak pro ně úvodní dějství skončilo přijatelným výsledkem – 15:13.

Zlom nastal hned po změně stran, kdy favorit vyvinul velký tlak, donutil protivníka k chybám a postupně začal navyšovat skóre. Po deseti minutách už vedl 21:15 a ve své střelecké snaze nepolevil ani v dalším průběhu. V 50. minutě svítil na ukazateli stav 29:17 a výrazný náskok si domácí házenkářky udržovaly až do konce. Michalovce si tak připsaly další povinnou výhru, ale třináctibranková porážka je pro písecké házenkářky přece jen krutá.

„Zkraje se pro nás zápas vyvíjel poměrně příznivě. Holky zachytily nástup domácích, dařilo se nám proměňovat šance a naopak jsme nenechali soupeře výrazněji odskočit, z čehož byl v první půli poněkud nervózní. Bohužel, vstup do druhého poločasu jsme měli špatný a tak si Michalovce brzy vytvořily komfortní náskok, který pak až do konce postupně navyšovaly. Soupeř má velkou kvalitu, nám určitě nepřidalo ani dlouhé cestování, ale na to se nejde vymlouvat, to máme všichni stejné. Pozitivní je, že se na palubovku dostaly všechny hráčky a těší mě, že jsme aspoň poločas drželi krok a hráli s domácími rovnocennou házenou. Kdybychom měli lepší vstup do druhé půle, asi bychom byli spokojenější,“ zhodnotila utkání písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Ve čtvrtek 11. března Písek přivítá stejného soupeře ve své hale v rámci dohrávky odloženého 8. kola (18 hodin).

„Budeme se snažit navázat na první poločas v Michalovcích a je zapotřebí vyvarovat se chyb, které nás na Slovensku stály lepší výsledek. Uvidíme, na co to bude stačit,“ dodala koučka.

Iuventa Michalovce – Sokol Písek 35:22 (15:13)

Branky: Popovcová 7, Kompajinecová 5, Trúnková 5, Bajčiová 4/1, Klučková 4/2, Holejová 3, Radovićová 2, Štěfaníková 2, Godečová 1, Premovićová 1, Rebičová 1 – Kubišová 6/1, Pešková 4/3, Bicanová 2, Součková 2, Chlupová 2, Boorová 1, Dolejšová 1, Merglová 1, Pokorná 1, Svobodová 1, B. Velková 1. Sedmimetrové hody: 4/3 – 7/4. Vyloučení: 4:6. ČK: Kubišová (Pís.). ŽK: 2:2. Rozhodčí: Haščík, Adamkovič.

Další výsledky: Prešov – Plzeň 24:24, Dunajská Streda – Hodonín 29:25, Zlín – Šaľa 24:28, Poruba – Slavia Praha 32:31, Olomouc – Most odloženo.

MOL liga žen

1. Most 16 15 0 1 555:362 30

2. Michalovce 14 13 0 1 431:304 26

3. Slavia 17 13 0 4 508:448 26

4. D. Streda 16 11 1 4 457:381 23

5. Olomouc 16 10 0 6 433:423 20

6. Poruba 16 8 0 8 414:426 16

7. Šaľa 15 6 1 8 397:386 13

8. Písek 17 6 1 10 402:461 13

9. Plzeň 17 3 2 12 380:480 8

10. Zlín 15 3 1 11 375:436 7

11. Prešov 16 2 2 12 372:457 6

12. Hodonín 17 2 0 15 371:531 4