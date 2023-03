Písek si poradil s brněnskými mladíky a živí naději na první příčku

Písečtí prvoligoví basketbalisté pokračují ve výborných výkonech. Ve čtvrtém kole nadstavbové skupiny o 1. až 6. místo doma bez potíží zdolali brněnský tým do 23 let a po prvním zaváhání Svitav v sezoně, které prohrály v Jindřichově Hradci, mohou nadále pomýšlet na to, že do play off půjdou z první příčky.

Písečtí basketbalisté slaví v I. lize další výhru. Ve 4. kole nadstavbové části porazili Basket Brno U23 vysoko 106:73 | Foto: Jan Škrle