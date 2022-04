Skvělou formu si do Lipska přivezla sedmnáctiletá Klára Mazalová. Česká juniorská reprezentantka dokázala ve své parádní disciplíně 800 m PP vylepšit vlastní tuzemský juniorský rekord o čtyři vteřiny na 7:24,21 s. Tento výtečný čas jí mezi juniorkami zajistil stříbro a sluší se dodat, že v ženském závodě by za něj brala čtvrté pořadí. Pro Kláru Mazalovou to ovšem nebyl jediný cenný kov. Na poloviční distanci, tedy v klání na 400 m PP doplavala po velkém boji na třetím místě, pouze o osmnáct setin sekundy od stříbrného stupínku. V lipském bazénu se táborské hvězdičce nakonec vydařila i její doplňková disciplína 200 m PP, kde brala 6. příčku.