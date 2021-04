Jihočešky vůbec nezachytily nástup domácího týmu. Ve třetí minutě sice Stellnerová vyrovnávala na 2:2, ale pak přišla z pohledu hostujících házenkářek pětiminutovka hrůzy, během níž Slovenky sedmigólovou šňůrou vytáhly skóre na 9:2. A tím určily další ráz střetnutí. Šaľa si komfortní náskok v poklidu hlídala a při odchodu do kabin tak svítil na ukazateli stav 22:14.

Druhý poločas už nabídl poměrně vyrovnaný souboj a nakonec skončil nerozhodně 15:15. Jihočešky zlepšily prakticky všechny činnosti, ale z velkého manka po úvodním dějství se jim nic ukrojit nepovedlo. Domů se tak vracely s předčasnou pomlázkou a nedokázaly navázat na nedávné úvodní vzájemné střetnutí, v němž Písečanky doma Šaľu porazily 21:20.

„Rozhodla první půle a vlastně hned úvodních patnáct minut, kdy jsme soupeři dovolili získat velký náskok. Dostat za poločas dvaadvacet gólů, to je opravdu strašně moc, to se nedá hrát vyrovnané utkání. Směrem dopředu to nebylo úplně špatné, ale v defenzivě to byla katastrofa. Obrana nefungovala, nehráli jsme důsledně a svůj den neměla ani brankářka. Šaľa na nás vlétla a než jsme se dostali do nějakého tempa, už byl skoro konec první půle. Po změně stran to bylo z naší strany mnohem lepší, ale na nějaký zvrat jsme pomýšlet nemohli,“ zhodnotila střetnutí trenérka píseckých házenkářek Kateřina Hromádková.

I v dalším kole interligy čeká Jihočešky, které v tabulce klesly na devátou příčku, slovenský soupeř a podle všeho ještě kvalitnější. U Otavy se totiž ve středu 7. dubna od 18 hodin představí ambiciózní Dunajská Streda, jež na čele tabulky prohání favorizované celky Mostu a Michalovců.

Slovan Duslo Šaľa – Sokol Písek 37:29 (22:14)

Branky: Némethová 6/4, Tulipánová 4, Königová 4, Pocsiková 4, Ušiaková 4, Obstová 4, Trepáčová 3, Varjassiová 3, Rácková 2, Matušincová 1, Ščipová 1, Takáčová 1 – Svobodová 6, Pokorná 5/1, Kubišová 4, Boorová 4, Stellnerová 3, Merglová 2, Chlupová 2/2, B. Velková 1, Pešková 1, Součková 1. Sedmičky: 6/4:3/3. Vyloučení: 6:3. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Bočáková, Janošíková.