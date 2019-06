Ve čtyřhře mužů nastoupili proti zkušené německé dvojici Kaesbauer/Jansen. Jihočeši nakupili hodně chyb a po dvou jednoznačných setech ve prospěch soupeře (6:21, 7:21) dále nepostoupili. Sedmnácté místo bylo pro ně konečné.

NABITÝ PROGRAM

„Klukům se generálka před nadcházejícími Evropskými hrami nevydařila podle plánu, ale i takovéto zápasy ke sportovnímu životu patří,“ okomentoval madridskou porážku svých svěřenců trenér Radek Votava a k nabitému programu tria SKB Český Krumlov dodává: „Poslední přípravy jsou v dobrém tempu nejenom na kurtu, ale i ve škole. Kluci to dle možností zvládají dobře. Věřím, že odjezdem na letiště, nasednutím do letadla a poté vstupem do olympijské vesnice si to začnou užívat naplno a budou mít hlavu na zápasy naladěnou co nejlépe. Znají už i svůj další program. Z Běloruska se společně vrátíme prvního července a hned o dva dny později už budeme cestovat za tréninkem do Indonésie. Kluci tam budou skoro měsíc, já se vrátím domů o něco dříve. Poté bude jen krátká pauza a vzápětí už začne příprava na srpnové mistrovství světa. Prázdniny neprázdniny, badminton je prostě celoroční sport. Důležité je, aby klukům v tomto našlapaném programu vydrželo zdraví!“ přeje si krumlovský kouč.

Radek Votava, Karel Vosika