Oddíl SKB Český Krumlov pořádá v roce svých pětačtyřicátin již 34. ročník mezinárodního turnaje družstev staršího žactva – FZ Forza Cup 2019. „Je to jedna z těch největších pořádaných klubových akcí, která má už opravdu velkou tradici. Po roce opět přivítáme sortu kvalitních hráčů z celkem dvanácti družstev a šesti zemí, a to z České republiky, Dánska, Německa, Polska, Slovenska a Slovinska,“ přibližuje první muž SKB Radek Votava.

O turnajové vítězství budou v hale pod krumlovským zámkem jistě usilovat reprezentanti z Německa, kteří obhajují titul z minulého roku. V cestě jim však určitě budou stát nejen čtyři česká družstva. Ke dvěma reprezentačním družstvům Talent Team ČR A a B se přidají ještě klubová družstva Badminton Rychnov nad Kněžnou a domácí krumlovské družstvo, které bude na turnaji hrát ve složení Patrik Fuciman, Robin Tancer, Kristián Kuzdas, Eliška Mikešová a Eva Fišerová. „Věřím, že právě pro tuto pětici to bude velká příležitost s mnoha novými zkušenosti!,“ má jasno Votava.

Do turnaje nastoupí i dvě vždy kvalitní a technicky šikovná družstva z Dánska – Badminton Esbjerg a Svendborg. Dále se můžeme těšit na početnou výpravu ze Slovinska, která čítá celkem tři družstva (Slovenia A, B a C). Do boje vstoupí i tým BK Racquets Púchov ze Slovenska a po delší pauze do Českého Krumlova zavítá i polský tým USK Plesbad Pszczyna.

Od pondělí do pátku předcházel turnaji mezinárodní kemp tří výběrů – Dánska, Německa a ČR. Na tomto kempu díky klubové spolupráci trénoval i nejlepší krumlovský žák Patrik Fuciman, který měl možnost tréninku ve skvělé mezinárodní konkurenci. Tréninky jako hlavní trenér při kempu vedl Dán Peter Mouritsen.

JÍZDNÍ ŘÁD

První zápasy turnaje se začnou hrát v pátek 7. června v 15 hodin, kdy se rozehrají dvě kola třech čtyřčlenných základních skupin.

Program bude pokračovat v sobotu, kdy se po slavnostním zahájení dohrají zbývající utkání základních skupin. Po obědě budou následovat dvě kola v již vyřazovací části turnaje o 1. – 6. místo a 7. – 12. místo.

Turnaj pak bude gradovat v neděli závěrečnými utkáními o celkové vítězství a jednotlivá umístění. Které z 12 družstev se bude radovat a dokáže vybojovat vítězství v letošním ročníku?

Stejně jako každý rok se navíc mohou účastníci těšit na sobotní společenský večer, jehož součástí bude společná večeře a turnaj v bowlingu.

SLOVA OD KORMIDLA

Předseda pořádajícího klubu SKB a ředitel turnaje Radek Votava v jedné osobě za organizátory dodává:

„Na turnaj, který má velkou tradici a skvělou mezinárodní badmintonovou úroveň, přijede v roce, kdy je našemu klubu pětačtyřicet let, celkem dvanáct družstev ze šesti zemí! Někdy si říkám, co je k nám tak láká? Turnaj se nezapočítává do žádných žebříčků, jde čistě o setkání hráčů kategorie U15 ze zemí a klubů, se kterými pojí náš oddíl přátelství nebo jsou tyto vazby hodně osobní.

O badmintonu v Českém Krumlově se v Evropě ví a je to hlavně díky skvělým výsledkům našich hráčů za posledních více než dvacet let. Patří mezi ně Stanislav Kohoutek, Hanka Milisová, Pavel Florián, Martina Benešová, Jaromír Janáček, Lucie Černá, Sabina Milová, Ondřej Král, Tomáš Švejda a mnoho dalších. Zejména jim se dařilo a ještě daří šířit skvělé jméno naší práce i mimo hranice České republiky. Lákat a přivést své kamarády do Krumlova, ukázat jim, kde trénujeme, jaký máme klub a děti, a hlavně v tomto případě jim ukázat, v jakém krásném městě žijeme. To já osobně cítím jako velký úkol a prestiž. A když se podaří přivést někoho nového, mám z toho velkou radost.

Českokrumlovská hala hostila za těch více než pětačtyřicet let fungování našeho klubu opravdu skvělé hráče a hráčky, kterým se později podařilo vybojovat medaile na mistrovstvích Evropy, světa či olympijských hrách. Jsou to opravdu desítky hráčů a hráček, pro které byl Český Krumlov zastávkou při jejich startu kariéry. I to je dobré vědět o práci našeho klubu.

Nic ale nevznikne samo sebou. Musí tu být myšlenka a poté realizace, a to je vše zásluha především pánů Jiřího Frendla, Bohumila Dufka, Pavla Turka, Jaroslava Balcara a jejich následovníků. A samozřejmě, bez pomoci sponzorů by to nikdy nešlo. Turnaj nesl v minulosti ve svém názvu ty nejvýznamnější, a to jmenovitě Lečiva, Zentiva, RSL a v současné době je to FZ Forza. A už vůbec nic by nefungovalo nebýt sponzorů, partnerů a kamarádů našeho klubu v čele s městem Český Krumlov, který je současným klubovým hlavním partnerem. Všem našim partnerům proto za všechny děkuji. Všem pořadatelům okolo mě bych také rád i touto cestou řekl, že máme na co navazovat a máme být na co hrdí. Aby vše klaplo na jedničku, máme před sebou dny tvrdé práce, která vyvrcholí v neděli 9. června.

A musím pochopitelně pozvat i fanoušky a diváky. Přijďte se o víkendu podívat i vy na kvalitní mezinárodní badminton od všech hráčů včetně těch z evropských velmocí! Věříme, že i z této generace budou v budoucnu špičkoví hráči dospělé kategorie. Těšíme se na Vás!“

Radek Votava, Karel Vosika