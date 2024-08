Každý rok se na Lipno sjížděj vodáci, aby zažili adrenalinový zážitek na Čertových proudech. Tímto úsekem Vltavy, známým svým balvanitým řečištěm, protéká voda pouze při závodech. Jednomu z úseků říkají vodáci Okno. Podívejte se na video. Oknem přímo do pekla.

Voda pod přehradou teče jen jednou za rok. Milovníci adrenalinových sportů dobře vědí, že je to právě teď. K Lipnu míří tisícovky vodáků. Čertovy proudy jsou balvanitým řečištěm Vltavy mezi Loučovicemi a Vyšším Brodem.

Pohled, při kterém mrazí. Čertovy proudy | Video: Deník/ Kamil Jáša

V minulosti se tu valila voda v době jarního tání. Dnes teče jen při pořádání závodů. Čertovy proudy začínají Loučovickým jezem. Podívejte se na video, jaké to je, když vodák vskočí do okna. Čertovým oknem začíná dobrodružství, které je jen pro zkušené vodáky. Při pohledu na vodní masu vám bude běhat mráz po zádech. I u počítače. Po proplutí Čertovým oknem jsou na trati další ještě mnohem náročnější úseky. Přistát u břehu? Prakticky to nejde.