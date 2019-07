I když tento turnaj nepřináší účastníkům body do celostátního žebříčku, je již léta u hráčů a hráček velmi oblíbený a hojně navštěvovaný. Jsou ročníky svou účastí velmi silné, jiné zase o něco méně, ale vždy se najde ten správný systém turnaje, aby si za celý den všichni dobře zahráli.

Turnaj navíc bývá obsazen i hráči ze zahraničí. Pravidelně do Křemže jezdí hráči z Dánska, občas i z Rakouska. Letošní ročník ovšem byl zajímavý tím, že pořadatelé pro změnu zapsali dva hráče z Vietnamu.

A ještě něčím je Křemežský pohár zajímavý, a to svým systémem. Hráči totiž do samého startu turnaje netuší, s jakým spoluhráčem budou celý den hrát. To se řeší dánským losem, tedy pomocí žolíkových karet. Hráči si jeden po druhém tahají karty a dvě shodné pak dají dohromady soutěžní pár. Šanci na dobré umístění mají tedy všichni přihlášení, záleží pouze na jedné maličkosti, a to dobrém losu.

Letos se do skromné tělocvičny ZŠ Křemže dostavilo dvanáct hráčů a hráček, jak z domácího klubu, tak ze Strakonic, Kladna a Prahy. Po losu tak vzniklo šest párů – a nutno předeslat, že opět velmi vyrovnaných. Systém turnaje byl tedy jasný: jedna tabulka, pro každého pět zápasů na dva sety do 21 bodů a nakonec zápas o třetí místo a poté finále.

Dvojice byly do hry nalosovány v tomto složení: 1. Michal Koudelka a Martin Hlavatý (Křemže / Kladno), 2. Petr Pirtyák / Adéla Zimmerová (Křemže / Meteor Praha), 3. Vladimír Sklář / Zuzana Matoušková (oba Křemže), 4. Josef Smetana / Eva Sklářová (oba Strakonice), 5. Petr Pham / Josef Fošum (Strakonice / Křemže), 6. Jirka Dao / Jindřich Kukač (Vietnam / Křemže).

A ještě jednu premiéru si letošní turnaj v Podkletí připsal. Dvanáctiletý domácí žákovský badmintonista Josef Fošum poprvé nahlédl do turnaje dospělých – a nutno říci, nevedl si vůbec špatně. Poprvé bojoval v turnaji dospělých a hned hrál s účastníkem jiné národnosti než je ta česká. Hezká premiéra!

Nyní k výsledkům. Na šestém místě skončili strakoničtí hráči Eva Sklářová s Josefem Smetanou. Hráli dobře, ale v koncovkách zápasů nenašli potřebný klid.

Pátý skončil zmíněný křemežský mladíček Fošum se spoluhráčem Phamem.

Na čtvrté příčce se umístil druhý mix v turnaji, a to Petr Pirtyák s Adélou Zimmerovou, který v závěrečném zápase o třetí místo neuspěl proti zkušené dvojici Michal Koudelka a Martin Hlavatý.

Finále bylo pak v režii dvou nejsilnějších dvojic. Třetí mix v turnaji Vladimír Sklář se Zuzanou Matouškovou se postavil páru Jindřich Kukač a Dao. Boj o zlato byl od začátku velmi vyrovnaný. Zkušeného Skláře skvěle doplňovala mladá Matoušková, na druhé straně se Kukač dobře sehrál s vietnamským spoluhráčem. Pro Kukače to ovšem bylo přece jen trochu složitější, protože jeho asijský partner mluvil pouze vietnamsky, nezvládal češtinu ani angličtinu, přesto na kurtu jim to celkem fungovalo. Nicméně po třech vyrovnaných setech se z konečného vítězství radoval smíšený pár Sklář a Matoušková – a tím pádem zůstává Křemežský pohár v domácím držení.

„Vláďovi se Zuzkou gratulujeme a děkujeme všem, kteří si přišli v dusném počasí zahrát badminton a strávit příjemné sportovní chvilky ve společnosti podobně naladěných badmintonistů,“ vzkazuje za organizátory i hráče Petr Pirtyák a dodává: „Zvláštní poděkování patří řediteli klání Janu Bednářovi, který celý turnaj odřídil na jedničku. Děkujeme i Martinu Hlavatému za jeho skvělou fotodokumentaci a samozřejmě divákům, kteří zavítali do naší tělocvičny. Už teď se těšíme na příští devětadvacátý ročník!“

Petr Pirtyák, Karel Vosika