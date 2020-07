Sezona dračích lodí začíná, byť vzhledem k všeobecně známým okolnostem v souvislosti s koronavirem poněkud opožděně. Na jihu Čech se během letních měsíců uskuteční celkem čtyři závody amatérských posádek.

Třeboň bude 11. července hostit závod Dračí Svět. | Foto: Deník / Zdeněk Prager

Jako první přivítají dragony na třeboňském rybníku Svět, a to v sobotu 11. července. Závody s příznačným názvem Dračí Svět začnou úvodními rozjížďkami v 11 hodin. Zázemí budou mít tradičně na městské pláži a kromě juniorů, ženských posádek a mixů by do lodí měla usednout i firemní družstva. Pojede se klasický sprint na 200 metrů a také závod na jeden kilometr. Z důvodu vnitřních předpisů města Třeboň v souvislosti s epidemiologickou situací se však letos neuskuteční koncert a after party v pivovaru Bohemia Regent, takže výsledky budou vyhlášeny přímo na pláži hned po skončení závodů.