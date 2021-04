Jednatřicetiletá odchovankyně havlíčkobrodské házené strávila nejpodstatnější část kariéry v pražské Slavii, kde nastupovala ještě pod dívčím jménem Kutlvašrová. Po narození dvojčat v roce 2014 kariéru kvůli mateřským povinnostem přerušila a na konci sezony 2016/17 oznámila poněkud překvapivý odchod z házenkářské scény.

O necelé dva roky později však vyslyšela vábení právě Písku a její povedený návrat do MOL ligy neunikl ani trenérovi reprezentačního družstva Janu Bašnému. S národním týmem je momentálně na soustředění před kvalifikačním dvojutkáním se Švýcarskem (17. a 20. dubna) o postup na mistrovství světa.

Ve Francii Hana Kvášová prožila velmi povedenou sezonu. Po podzimní stopce se soutěž opět naplno rozeběhla a Sambre v tabulce drží i zásluhou české kanonýrky druhou příčku, což je nejlepší výsledek v historii klubu. Z ciziny se vrací zejména kvůli dětem, které v září půjdou do první třidy.

„Přišlo mi několik nabídek, nad všemi jsem popřemýšlela, ale už mám jasno. Vracím se do Písku. Jsem ráda, že tato nabídka přišla a můžu zase obléci písecký dres. Doufám, že příští sezóna zase bude něčím výjimečná a pomohu k dosažení co největších úspěchů," zmínila Hana Kvášová pro svazový web.

Hana Kvášová

Rok narození: 1989

Výška: 179 cm

Váha: 71 kg

Post: levá spojka

Počet startů v reprezentaci: 81

Počet gólů v reprezentaci: 143

Účast na ME i MS

Kluby: Jiskra Havlíčkův Brod, Slavia Praha, Sokol Písek,

Sambre Avesnois Handball

Návrat výtečné střelkyně si pochopitelně pochvaluje i trenérka píseckých házenkářek Kateřina Hromádková (dříve Keclíková), jež je bývalou spoluhráčkou a dlouholetou kamarádkou Kvášové.

„Myslím, že každý trenér by příchod takové hráčky ocenil. Jsem moc ráda, že se klub s Hankou domluvil a že opět zavítá do Písku. Pro holky to jistě bude nový impuls a vítaná vzpruha. Její přínos pro tým je nejen na hřišti, ale rovněž v kabině, protože je přirozený vůdce,“ uvedla na adresu staronové akvizice Kateřina Hromádková, která momentálně vede rezervní reprezentační tým žen na soustředění v Luhačovicích.

Hana Kvášová v jihočeském klubu v nedohrané sezoně před svým odchodem do Francie zaznamenala 162 gólů, což ji řadilo na druhou příčku mezi všemi střelkyněmi česko slovenské MOL ligy hned za Boglárku Bízikovou z Dunajské Stredy. V Písku nyní podepsala smlouvu zatím na rok.