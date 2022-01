„Dneska to bylo hodně náročné, hlavně za začátku speciálky byla spousta dun. To mi moc nesedělo, trápily mě komprese do žeber. Ale pral jsem se s tím. Bolesti se mi ale rozjely v úvodu etapy a cítil jsem je pak po celou dobu,“ uvedl Michek, jenž je potlučený z páteční nehody na přejezdu po dálnici.