Písek – Mistrovství Evropy v metané bylo v Písku slavnostně zahájeno ve středu. Šampionát vyvrcholí finálovými zápasy v sobotu. „Pořádat mistrovství je pro nás samozřejmě velká čest, ale také zodpovědnost," říká Václav Pártl, předseda českého svazu v metané.

Vrcholná akce se v tuzemsku koná po šestnácti letech. Naposledy tomu bylo v roce 1999 ve Strakonicích.

Čeští představitelé letos usilovali o uspořádání šampionátu v Českých Budějovicích. „Nedomluvili jsme se ale na volných termínech se zástupci tamního stadionu," uvádí Václav Pártl.

V Písku jsou spokojení pořadatelé i samotní účastníci. „Zatím máme jen samé dobré ohlasy. Všichni nám tu vycházejí vstříc," pochvaluje si předseda.

Mistrovství se účastní závodníci celkem ze čtrnácti zemí. Největšími favority jsou družstva Itálie, Německa a Rakouska. „Tyto týmy budou soupeřit o medaile," předpovídá Zdeněk Jarolím, vedoucí družstva žen české reprezentace. „Mají největší členské základny," dodává Zdeněk Jarolím.

Podle něj by bylo už úspěchem, pokud by se čeští závodníci probojovali do sobotních finálových zápasů.