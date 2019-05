Na startu bylo všech 96 nominovaných hráčů z ČR, kteří byli rozlosováni do osmi skupin po šesti. V nádherné hale šestitisícového městečka Dobřany s osmi kurty bylo po oba dny turnaje velmi živo, přičemž pořadatelé měli vše výborně připravené a celý turnaj se odehrál bez jediného zádrhele.

Z krumlovského SKB byli nominováni do jihočeské reprezentace Matyáš Puffr, Vanessa Pražáková, Karolína Krupczová a Anežka Doubravská. Boje ve skupinách, kde museli hráči sehrát pět zápasů, rozhodly o postupu do závěrečného pavouka pro Pražákovou a Puffra, kteří svou skupinu vyhráli. Krupczová vybojovala třetí místo ve skupině a také postoupila. Smůlu měla Doubravská, která postup ztratila až v posledním zápase.

V prvním kole finále prohrála Krupczová velmi těsně s přerovskou Sýkorovou (10:11 ve třetím setu). Oba zbývající hráči SKB prošli až do čtvrtfinále, ale v boji o postup mezi nejlepší čtyři svým soupeřům podlehli. Pražákové stála v cestě výborná Malá ze Šumperka (pozdější vítězka), na kterou nestačila (6:11, 3:11). Puffr skončil na Pelinkovi z Olomouce, když nešťastně prohrál první set (10:11) a těsně i druhý (9:11). Přesto z toho byla v těžké konkurenci dobrá pátá místa.

Umístění Krumlovských na MČR U11 v Dobřanech – dívky: 5. Vanessa Pražáková, 17. Karolína Krupczová, 25. Anežka Doubravská, chlapci: 5. Matyáš Puffr.

OČIMA KOUČE

Trenér českokrumlovských benjamínků Jiří Frendl hodnotí šampionát:

„Především bych chtěl vzdát hold pořadateli Západočeskému badmintonovému svazu a konkrétně Tomáši Knoppovi a Miladě Novákové. Byl to krásný turnaj odehraný ve velmi příjemném prostředí a hlavně bez stresu. Pořadatel se zasloužil o velmi vhodné doplňkové akce, které se odbývaly v tomto sportovním stánku v Dobřanech. Tak bych si i já představoval využití i startovného od hráčů, kdy pořadatel dal každému účastníkovi dárek v podobě malého bagu s emblémem mistrovství. Po celý turnaj byl k dispozici i volný ovocný bufet pro mladé účastníky.

Naši hráči patřili k té lepší polovině, a i když na medaili nedosáhli, tak odvedli velmi snaživé a dobré výkony. Pro děvčata Anežku a Karolínu to byla vlastně premiéra na takovém velkém turnaji. A když se Kája ještě probojovala až do závěrečného pavouka, tak to musím považovat za velký úspěch. Naši zkušenější Vanessa a Matyáš měli dobrou šanci na postup do bojů o medaile, ale Matyáš neudržel nervy a nedokázal prodat to, co umí. Vanessa, bohužel, narazila na pozdější vítězku. Myslím ale, že odvedli dobrý kus práce. Je třeba, aby si uvědomili, že toto byl úplný začátek jejich kariéry a to hlavní by mělo přijít až o hodně později. Proto jim přeji, aby vydrželi a dále na sobě pracovali,“ vzkazuje kouč.

Radek Votava