/FOTOGALERIE/ XTERRA Czech 2023, tradiční závod na Prachaticku, se letos koná v termínu 11. - 13. srpna.

XTERRA Czech 2023 se již nezadržitelně blíží. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Do startu závodu sice ještě zbývají čtyři měsíce, ale jedno důležité datum se nezadržitelně blíží. "Kdo se stihne přihlásit do 15. dubna, získá zdarma kvalitní finisher cyklo dres," vzkazuje těm, kteří přemýšlejí, že by se přihlásili do některého ze závodů, ředitel podniku Michal Piloušek.

Kdo tento termín propásne a chtěl by si dres pořídit, bude do konce května k zakoupení za symbolických 40 euro. "Určitě se to vyplatí, maloobchodní cena je 89 euro," doplnil Piloušek.

Ale zpět k závodům. Ty stejně jako loni startují plaváním v Ktišském rybníce. Na kole se závodníci dostanou do Prachatic a v okolí města je čeká závěrečný běh. Na programu jsou jak profi kategorie, tak závody hobby i závody štafet. Chybět nebude ani populární short track. Na pátek jsou připraveny tradiční dětské závody a Herbi´s run na počest Tomáše Procházky, který zemřel na misi v Afghanistánu.

Těšit se mohou fanoušci na tradiční závodní špičku, kterou se tentokrát pokusí prohnat i olympijský vítěz v XCO Jaroslav Kulhavý.