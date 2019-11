Petr Balogh

(předseda cyklokrosové komise Českého svazu cyklistiky): „Mathieu van der Poel i Kateřina Nash potvrdili účast. Z toho mám opravdu obrovskou radost. Možná je uvidíme v Táboře naposledy. Třeba už u nás závodit nikdy nebudou. Kateřina je obrovská profesionálka, Mathieu je v současné době podle mě nejkomplexnější cyklista na celém světě. Tradici tohoto sportu, cyklokrosu, založil Čestmír Kalaš, chtěl bych mu za všechno poděkovat. My se snažíme na jeho práci navazovat, snažíme se ji dělat co nejlépe.“

Petr Dlask

(reprezentační trenér):

„Zvu všechny příznivce sportu do Tábora. Kateřina Nash pojede v dresu lídra Světového poháru, rádi bychom, aby tuto pozici udržela. Aby jel některý z českých závodníků v pozici lídra celého seriálu Světového poháru, to se stalo v historii jen jednou. Pojede maximální počet závodníků. V juniorech a třiadvacítkách nasadíme A i B tým. Startovat bude také plný počet žen. Elitní kategorii pojedou kluci ve čtyřech.“

Michael Boroš

(závodník ČEZ CT Tábor, reprezentant ČR):

„Je to pro mě jeden z nejvýznamnějších závodů. Mám to prakticky za domem. Tréninkových hodin jsem prožil na této trati opravdu hodně. A moje cíle? Zůstávají stejné. Stojím si za tím, že bych chtěl do top ten.“