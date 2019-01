České Budějovice - Jihostroj Č. Budějovice vybojoval v sezoně 2013/14 mistrovský titul, tím si vybojoval právo startu v Champions League. Los ve Vídni Jihočechům přisoudil zajímavé soupeře. Nejlepší český tým změří ve skupině síly s Innsbruckem, Antverpami a Belchatowem. V tomto článku, a také v tištěném pátečním vydání Deníku, najdete přesné termíny zápasů.

Zatímco termíny zápasů na hřištích soupeřů se ještě mohou o den posunout, manažer Stanislav Pochop už může nabídnout data, ve kterých se bude hrát v českobudějovické Sportovní hale.

„Pátého listopadu přivítáme od půl sedmé Belchatow, sedmnáctého prosince odehrajeme od osmnácti hodin zápas s Antverpami." Rakušané z Innsbrucku přicestují v roce 2015. „Tento zápas nás čeká jedenadvacátého ledna od osmnácti hodin."

Zajímavostí je, že evropská volejbalová federace mění po delší době design míčů, se kterými se prestižní soutěž hraje. A Jihostroj, konkrétně manažer v kanceláři, už má první balon k dispozici. „Dvacet nových míčů dostaneme od Českého volejbalového svazu," doplňuje manažer.

Navíc je výhodou, že do tréninkového procesu před zápasy Ligy mistrů mohou být zařazeny také balony, se kterými se hrála Liga mistrů v předchozích sezonách. Ty tedy v klubu zůstávají.

„Nové míče jsou jenom jinak barevné, jinak jsou jejich vlastnosti úplně stejné."

Stanislav Pochop odehrál celou řadu extraligových i pohárových bitev a může porovnávat. Jak se mu žlutozelený kanárek, který bude poletovat v Lize mistrů, líbí? „Velký rozdíl oproti předchozím míčům nevidím, je to marketingový tah evropské federace, aby Ligu ozvláštnila."

Dá se předpokládat, že už tak hodně atraktivní zápasy se žlutozelenými míči budou ještě zábavnější, veselejší.

„Lidem by se tyto barvy mohly líbit," drží manažer míč v ruce. „Já za sebe ale mohu popsat, že mně se výraznější zdály míče žlutomodré," dodal Stanislav Pochop.

5.11. s Belchatowem (18.30)

19.11. (+,- den) v Innsbrucku

3.12. (+,- den) v Antverpách

17.12.s Antverpami (18)

21.1. s Innsbruckem (18)

28.1. v Belchatowě

(termín posledního zápasu je určen)