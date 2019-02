Na výborně obsazeném turnaji při velké účasti asijských hráčů (startovalo 235 hráčů a hráček z 34 zemí celého světa) se krumlovskému deblu podařilo probojovat až do čtvrtfinále a obsadit velmi dobře bodované páté místo.



„Vše dopadlo na jedničku a klukům blahopřeji! Umístění je o to cennější, že se hrálo v pro Evropany nezvyklé vyšší nadmořské výšce. S tím byly spojeny i technické problémy zejména ve vysoké rychlosti míčku,“ připomíná trenér Radek Votava, jenž v Íránu čerstvé deblové mistry republiky vedl.



V prvním zápase nastoupili Krumlovští proti dvojici Gabilov / Niftaliyev z Azerbajdžánu. Hru kontrolovali a postoupili do dalšího kola ve dvou setech (21:7, 21:10). V boji o postup do čtvrtfinále měli za soupeře pár Sonmez / Basakin z Turecka. Podmínky více sice vyhovovaly soupeři, ale nakonec se z vítězství radovali po pěkném výkonu Janáček se Švejdou (14:21, 21:16, 21:19). Do semifinále se jim však už nepodařilo probojovat přes indonéskou dvojici Maulana / Prihardika, když prohráli ve dvou setech (17:21, 12:21).



Výkon oceněný 2200 body do světového žebříčku však Janáčkovi se Švejdou opět o něco přiblížil start na červnových Evropských hrách v Minsku.



OČIMA TRENÉRA



Šéftrenér a předseda SKB Radek Votava se obšírněji ohlédl za anabází se svými svěřenci do exotické destinace:



„Tyto výjezdy nejsou pro nás žádnou dovolenou. Po finálovém nedělním zápase na MČR v Plzni jsme se zasněženou dálnicí přesunuli na letiště do Prahy. Odlet se zpozdil skoro o dvě hodiny, a tak místo komfortního času v Istanbulu jsme v Turecku jen přeběhli do letadla směr Teherán. Ranní pondělní přílet byl už bez problémů, tedy až na velké fronty a kontrolu našich zdravotních pojištění. Všichni máme stejné, ale Mirka si paní vybrala a musel si koupit na letišti nové. Hned byl lehčí o čtrnáct Euro…



Na letišti na nás čekali pořadatelé. Přejezd do místa konání turnaje byl dlouhý skoro dvě hodiny a vůbec nebyl pohodlný. Rychle se ubytovat, dojít si ještě na snídani a šup do postele.



Mezi tím se dozvídáme, že první kolo deblu se bude hrát už v pondělí večer. No nic, soupeři jsou slabší, tak to zvládneme. Usínáme jako špalci. Lehký pozdní oběd a přejezd do turnajové haly, ve které bylo pěkně živo. Po dlouhé vyčerpávající cestě to nebylo vůbec příjemné. Uklízíme se do vedlejší tréninkové haly, kde se kluci připravili li na zápas. Míčky létají hodně rychle a já pociťuji při chůzi do schodů nadmořskou výšku 1300 metrů! Kluci se cítí ale dobře, zápas vyhrávají za necelých dvacet minut. Následuje přesun na hotel, hodně pozdní večeře a zasloužený spánek.



V úterý ráno si dopřáváme delší spánek, následuje snídaně, volno, odpočinek, oběd, odpočinek a večer odjezd do haly. Příprava na veledůležitý zápas, který se začal hrát okolo půl deváté. Od začátku to létalo v jiném tempu, než v kole prvním i než ve finále u nás na republice. První set byl o ničem, ale měl svou důležitost. Turci jsou si jistí, že kluky přehrají a Míra s Tomášem si zvykají. Od prvního míče setu druhého se ale karta obrací, kluci nezvednou míček a drží soupeře v drajvech a při svém útoku. Jasně se ukázalo, že je třeba soupeři vzdorovat, ukázat jim, že tu jsme. Turecká nadřazenost zmizela a před třetím setem bylo vše otevřené. Průběh to potvrdil. Hrálo se o každý míček, ale na našich raketách byl vidět přece jen větší klid. To bylo při rychlosti míčků moc důležité. Po dvaačtyřiceti minutách mají Mirek s Tomášem náskok 20:17 a bezpečně proměňují třetí mečbol.



Opět rychle na hotel, hodně pozdní večeře a spát. Středa proběhla ve stejném duchu, jenom s tím rozdílem, že zápas proti páru z Indonésie začal už v 15.30. Indonéská dvojice byla již nad síly kluků, ale průběh ukázal, že to do budoucna půjde. Osobně jsem měl ze hry dobrý pocit, a ten často nemám… Nakonec se ukázalo, že čtvrtfináloví soupeři celý turnaj vyhrávají!



Zpět na hotel a zasloužený odpočinek až do čtvrtečního ranního odletu ve tři hodiny ráno. Volný čas tráví kluci převážně přípravou do školy, sledování deblů na videu, odpočinkem, nebo třeba společným čajem a nějakou hrou. V "člověče nezlob se" nás Tomáš vydrtil…



Když to shrnu, tak máme za sebou velice náročný turnajový dvojboj, který zvládli kluci na jedničku. Klobouk dolů a ještě jednou velká gratulace! Nyní nás čeká další díl přípravy, a to ve stejném duchu jako v lednu. Prvním turnajem bude mistrovství Rakouska, které začne dvacátého února. Následovat bude poslední kolo základní části extraligy doma proti Hradci Králové v neděli 24. února. Druhým turnajem v řadě bude FS Slovenska a třetím IS Portugalska.“



Radek Votava, Karel Vosika