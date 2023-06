/FOTOGALERIE/ Na sklonku května se na Písecku odehrály dva turnaje v Extreme golfu. Jeden přímo v Pivovaru v Protivíně, pro Jihočechy známém jako pivovar Platan, další v obci Putim.

Protivínský pivovar byl dějištěm turnaje v Extreme golfu. | Foto: Deník/Miroslava Žižková

V protivínském pivovaru se hrál turnaj v Extreme golfu.Zdroj: Deník/Miroslava ŽižkováOrganizátory obou akcí byli Lubomír Poucha a Milan Písecký, místní golfisté, kteří se samozřejmě také zapojili do hry.

Milan Písecký sám patří k velice úspěšným hráčům Extreme a Urban golfu. „Extreme a Urban golf hraji třetím rokem. V loňském roce jsem skončil v Urban golfu na druhém místě českého žebříčku. Předloni jsem byl třetí na republikovém šampionátu v Extreme golfu a druhý v celkovém žebříčku. Na světovém šampionátu jsme jako družstvo skončili pátí z dvanácti týmů,“ doplnil ke svým úspěchům Milan Písecký s tím, že nejbližší mezinárodní akcí je evropský šampionát v Budapešti, na který se již kvalifikoval.

Padly zde názvy Urban a Extreme golf. Laik asi ví, co je to golf, ale co se skrývá pod Urban a Extreme, tam již bude tápat. „Extrémní golf hrajeme ve volné přírodě s klasickým golfovým míčkem. Hledáme k tomu terény, vybíráme si vysekané louky, pastviny, sjezdovky. Urban golf se hraje se speciálním měkkým míčkem. Hraje se přímo ve městě za plného provozu a míček je měkký z toho důvodu, aby se neublížilo lidem ani fasádám domů. Také světový šampionát se hrál za plného provozu. Lidem to ani nevadí. Viděl jsem trefeného člověka, ale nic se mu nestalo,“ popsal rozdíl mezi typy golfů Milan Písecký.

Protivínský pivovar byl dějištěm turnaje v Extreme golfu.Zdroj: Deník/Miroslava ŽižkováHráči byli s turnaji na Písecku na výsost spokojeni. „Bylo to perfektní. Pivovar nám vyšel neuvěřitelně vstříc prostřednictvím pana ředitele. V sobotu se hrálo v pivovaru, v neděli v Putimi a byly to dva ze čtyř kvalifikačních turnajů do reprezentačního týmu pro evropský šampionát v Maďarsku,“ uvedl k programu turnajů posledního květnového víkendu M. Písecký a doplnil: „Skvěle nám vyšli vstříc nejen v sobotu v pivovaru, ale i v neděli v Putimi. Podpora obce byla skvělá, stejně tak všech sponzorů obou akcí.“

Jak již bylo řečeno, on sám se již svými výsledky do reprezentačního týmu probojoval. „Po oba dny se představilo 21 hráčů z celé České republiky. Pro mě dopadly turnaje celkem dobře, v sobotu jsem byl čtvrtý a v neděli třetí. Tím jsem se již nominoval na Evropu,“ doplnil k výsledkům Milan Písecký a doplnil: „První kvalifikační turnaj se hrál v Praze v parku na Letné a poslední čtvrtý se hraje nyní v červnu v Mostě. Hrát se bude přímo v centru. Všude je tam jen beton. Bude to klasický Urban golf.“