Po sjezdových závodech v divokých peřejích Vltavy pod Lipnem o posledním prázdninovém víkendu se závodní rafting vrací do prostředí umělé slalomové trati ke kratším a technickým disciplínám. Ve vodáckém areálu Lídy Polesné v Českém Vrbném u Českých Budějovic budou letos naposledy závodit všechny věkové kategorie závodníků od nejmladších juniorů do 19 let po ty nejzkušenější Masters v sobotních slalomech a nedělních sprintech.

Kromě bojů o poslední body do celkového pořadí a tím i o šanci vybojovat místo ve výpravě do Argentiny, budou raftaři ve Vrbném závodit také pro radost a prestiž. Ve veřejných závodech smíšených týmů R4 MIX a ve slalomu dvoučlenných posádek na nafukovacích kánoích R2 Baraka Cup. Slalom dvojic je velmi oblíbený seriál závodů jak u diváků, tak u závodníků.

Pravidla slalomu v raftingu jsou podobná těm ve vodním slalomu. Mají ale svá specifika daná především počtem závodníků na jedné lodi. Na každém brankovišti je třeba hned několik rozhodčích, kteří dohlížejí na správný průjezd posádky povodnými a protivodnými brankami. To, že se rafting bez rozhodčích rozhodně neobejde, potvrzuje i ředitel závodu Libor Peška: „Děkujeme všem rozhodčím, kteří věnují svůj volný čas nám, závodníkům, bez nich bychom závody uspořádat nemohli." Hlavní rozhodčí závodů ve Vrbném, Jan Novák, doplňuje: “Nově jsme mezi rozhodčí přivítali i dobrovolnice, které poznaly atmosféru raftových závodů při loňském Mistrovství Evropy v raftingu a vodácká parta okolo raftingu je nadchla. Rádi přivítáme a zaškolíme i další nové tváře do rozhodcovského týmu Svazu vodáků České republiky!“

Vodácký areál v Českém Vrbném leží přímo na cyklostezce z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou, naplánujte si výlet na kole nebo na bruslích a přijeďte podpořit raftaře v jejich bojích o Argentinu!

Autor: Jana Kalinová