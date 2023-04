Prožívají těžké časy. Českobudějovičtí ragbisté fungují už druhým rokem ve společenství se západočeským Nýrskem, aby dali vůbec dohromady konkurenceschopný tým mužů. V první lize přesto kráčejí od jedné vysoké porážky ke druhé. Naposledy podlehli doma Přelouči 0:74.

Ragby je sport tvrdých chlapů, o čemž vypovídají i záběry z prvoligového duelu Č. Budějovice/Nýrsko - Přelouč. | Video: Deník/ Pavel Kortus

Druhá nejvyšší ragbyová soutěž se v letošní sezoně výrazně zkvalitnila a na výsledcích společného týmu Českých Budějovic a Nýrska je to znát: v Přelouči prohrál 0:88, s Petrovicemi 7:76, v Říčanech s béčkem 5:79 a teď doma s Přeloučí 0:74. „Víme, na co máme, proto jsme chtěli hrát druhou ligu,“ přiznává trenér týmu Zdeněk Bílský. „První jsme nakonec zkusili, ale přesvědčujeme se, že zatím nemáme na to, abychom konkurovali současným týmům v této soutěži,“ je si vědom. „Naše obrana nestačí soupeřům, kteří mají ambice hrát extraligu. A náš útok nedokáže překonat jejich kvalitní obranu. Zatím jsme ve čtyřech odehraných zápasech položili pouhé dvě pětky. Výsledek nemůže být jiný, než tak vysoké porážky,“ posteskne si.

Neztratit motivaci po takových pravidelných dardách je těžké. „Bavíme se o tom a zatím to pro kluky naštěstí demotivující není. Třeba v Říčanech jsme schopni hrát třicet minut vyrovnaný zápas. Až pak se začne fyzicky prosazovat jejich mládí proti našim starším klukům. Teprve potom přijde propadák. Další utkání si řekneme, že zkusíme na tu povedenou pasáž navázat, ale vůbec,“ jen bezmocně pokrčí rameny…

I. liga ragby: Č. Budějovice/Nýrsko - Přelouč 0:74.Zdroj: Deník/ Petr Hřídel

Společenství s Nýrskem je pro pro českobudějovický RC stále nutnost. „Už to dáváme těžko dohromady i ve společném týmu,“ posteskne si. „Máme to s Nýrskem hráčsky tak půl na půl. Hlavně bychom ale potřebovali mít kádr tak pětatřiceti hráčů, my jich však teď dáme dohromady v rámci dvou klubů dvacet šest. To je málo,“ dobře ví.

Světýlkem na konci tunelu je pro českobudějovické ragby mládež, se kterou se pod Černou věží daří pracovat velice dobře. „Přesně tak. Mládež je naše jediná záchrana. Týmy všech kategorií jezdí po turnajích a spolupracujeme s Amorem, což je asociace malých ragbyových klubů, kde vychovávají mládež opravdu kvalitní trenéři. Ještě tak dva roky nám ale bude trvat, než nám kluci dorostou pro tým mužů. Naděje tady máme, věnujeme se jim trenérsky, tak snad se podaří nové hráče vychovat,“ doufá.

Největším problémem českobudějovického ragby je ale fakt, že nemá vlastní stadion. Plánovaná rekonstrukce škvárového hřiště v Suchém Vrbném zatím stojí na místě. „Čeká se na stavební povolení a dotace, takže je to pořád na stejném bodě,“ posmutněle Bílský přikývne. „Až budeme mít své hřiště, tak půjde ragby v Budějovicích zase nahoru,“ neztrácí víru.