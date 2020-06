Manuel vyhrála dále šedesátku za 7,89 a v historii kraje je pátou nejrychlejší žákyní. Výtečná byla i řada dalších výkonů. Žaneta Pivcová (JH) je se 12,71 ve vrhu koulí třetí žákyní jižních Čech všech dob, Adéla Holubová ze Sokola zaběhla druhou nejlepší půlku 13letých v historii 2:19,76 a přidala osobní rekord na třístovku 43,89, do desítek všech dob se „nabořily“ čtrnáctileté Nikola Musilová (NV) se 42,41 (sedmá) a Ema Šefránková (ČZ) se 42,48… Klasifikaci družstev vedou po prvním kole chlapci Sokola a děvčata VS.

Z dalších výsledků: 60 m Dominik Novotný (VS) 7,70, Lukáš Vacek (ČD) 7,73, Agáta Kümmelová (VS) 8,10, Musilová 8,11, 300 m Vacek 39,29, Jakub Skuček (VS) 39,71, Ondřej Nový (Čéč) 40,06, Jakub Janda (14, Sok) 41,34, Magdalena Frydrychová (14) 44,22, Nela Šteierová (oba Sok) 44,27, 800 m Ondřej Moravec (JH) 2:24,47, 1500 m Marie Janošíková (Sok) 5:57,04, 3000 m Šimon Michálek (NV) 10:36,95, 100 přek. Šimon Urbánek (NV) 15,23, Skuček 15,31, Jan Sobotka (VS) 16,01, Marek Kuna (14, ČD) 14,66, Kümmelová 15,65, Melanie Turková (obě VS) 15,96, Nina Radová (13, Sok) 16,34, výška Urbánek 172, Michal Rada (13) 163, Kateřina Kolací (14, VS) 152, Barbora Kubánková (14, Sok) 152, tyč Filip Svoboda (NV) 280, Urbánek 250, Michaela Plešáková (VS) 210, dálka Vacek 589, Radová 504, Šefránková 503, Šteierová 494, koule Pavel Poslušný 14,07, disk Poslušný 36,28, Pivcová 29,88, Tereza Šestáková (Čéč) 25,83, oštěp Nový 47,85, Plešáková 35,84, Kubánková 33,07. Žáci: Sokol 137, ČD 110, VS 100, Čéč 98, NV 97, JH 35, děvčata: VS 199, Sokol 133, ČD 49, JH 43, NV 40, Blatná 36, PT 33, ČZ 31, Veselí 27, Čéčova 23.

Mítink ve Čt. Dvorech: 60 a 400 m Dominik Markvart (Ves.) 7,49 a 54,89, David Czepiec 54,98, Daniel Gribbin 55,71, Pavla Molíková (Mil.) 8,48 a 67,40, přípravka Lucie Blažková (11) 9,31, 3000 m Roman Budil (Pí) 8:49,46, Jiří Csirik (ČD) 9:17,93, Ondřej Kohout (Chyš) 9:29,45, Josef Soukup (ČD) 9:40,49, Jakub Budil 9:48,47, Kateřina Zemanová (všichni ČD) 11:32,83, 100 přek. dorost Czepiec 16,98, Vacek 17,33, Molíková 16,70, žáci Marek Kuna 16,78, dálka přípr. Blažková 392, plný míč přípr. Veronika Klokočková (SKP) 9,44. Děkanka: 300 m Petr Svoboda (VS) 37,79.