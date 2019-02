České Budějovice - Handicapovaná plavkyně Koh-i-nooru České Budějovice se zhlédla v dálkovém plavání. Ukázala však, že to umí i na krátkých tratích

S ÚSMĚVEM. Markéta Pechová by se ráda podívala na paralympiádu do Ria de Janeiro. | Foto: Foto: Michal Havelka

Plavání je v jihočeské metropoli velice rozšířeným a oblíbeným způsobem aktivního trávení volného času. Svědčí o tom úspěch Českých Budějovic v plavecké štafetě měst, jejíž 22. ročník krajské město ve své kategorii vyhrálo.

Sto metrů v českobudějovickém krytém bazénu absolvovalo celkem 696 plavců a jako první zahájily štafetu měst čtyřiatřicetiletá handicapovaná plavkyně místního oddílu Koh-i-noor Markéta Pechová a sedmatřicetiletá Běla Třebínová. Obě jsou držitelky medailí z mistrovství Evropy a mistrovství světa.

Markéta Pechová začínala klasicky na krátkých tratích. „Po desetiletém závodění jsem si dala pauzu a přemýšlela co dál. Nakonec jsem se zhlédla v dálkovém plavání a dnes již absolvuji veškeré závody pouze na dlouhých tratích," říká Pechová. Štafeta měst byla, jak sama Markéta říká, vzácnou výjimkou.

Čas, kterého dosáhla na sto metrů (1:17:05 minut), je jejím osobním rekordem a s tímto časem by mezi handicapovanými plavkyněmi zabodovala na světových závodech. Po necelém roce trénování v oddílu Koh-i-noor dosáhla obrovského zlepšení nejen na stometrové trati, kde dosáhla zlepšení o sedm vteřin, ale i na závodech dálkového plavání na tří a pětikilometrové trati. „Začala jsem trénovat pod odborným vedením Evy Šmausové a Soni Šestákové a musím říci, že je to úplně něco jiného, než trénovat individuálně," děkuje svým trenérkám Markéta Pechová. Českobudějovická plavkyně nyní absolvuje plavecký trénink až pětkrát týdně a za tréninkovou jednotku naplave v průměru čtyři až pět kilometrů.

Letos se Pechová zúčastnila již čtyř závodů v dálkovém plavání. Mimo jiné závodu Českého poháru na Lipně nebo veřejného závodu na pět kilometrů ve Veselí nad Lužnicí. Ve srovnání s nejlepšími nehendikepovanými plavkyněmi se umístila na předních pozicích. „Již samotná konfrontace se špičkovými závodnicemi mě posouvá výkonnostně nahoru," komentuje své výsledky Markéta Pechová a zároveň se netají, že by se ráda dostala na příští paralympijské hry do brazilského Ria de Janeiro.

O tom, jestli se Markéta Pechová na paralympiádu do Ria de Janeiro dokáže nominovat, se rozhodne až v mezinárodní klasifikaci, která ji čeká v příštím roce.