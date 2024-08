ČEZ Lipno sport festival má za sebou první vrchol. Na další se příznivci sportu těší. Cyklistický závod ČEZ Kolem Lipna plus Sazka dvacítku připravil nejlepší český cyklista uplynulého desetiletí Roman Kreuziger. Byl 5. v celkovém pořadí na Tour de France, se stejnou vážností přistoupil k přípravě trati u Lipna! "Doufal jsem, že bych si mohl dát šedesátku, ale měl jsem ji projetou už pár dní předtím. Onemocněla babička, tak jsem musel jet s holkama. Byl to trošku větší stres, ale bylo skvělé se na to podívat z jiného pohledu, užít si to s rodinkou a vidět technické věci, které se dají zlepšovat. Myslím, že to bylo skvěle připravené. Člověk nesmí usnout na vavřínech a musí se posouvat dál. Mám radost, že se to lidem líbilo, měli jsme autogramiádu, kde si lidé o tom hodně povídali a byli nadšení. To mě těší a musíme to posouvat dál, protože si myslím, že Kateřina Neumannová tady na ČEZ Lipno Sport Festivalu pracuje velice dobře a posouvá ho každým rokem dál."