Pořadatelé z vimperského ROUVY VirtualTraining v páté etapě poslali závodníky na Azurové pobřeží a jelo se z Vill-sur-Auzon do Monieux. Na start se postavilo 470 cyklistů ze 36 zemí, z toho více než dvě stovky z České republiky.

V kategorii mužů bylo jasné, že celkové třetí místo získá Martin Stošek. Z pěti závodů se totiž počítají výsledky tří nejlepších a M. Stošek měl na kontě dvě druhá a dvě třetí místa. Do závěrečné etapy pak nezasáhl. O prvenství si to rozdali výborní bikeři a reprezentanti České republiky v cross country Jan Vastl a Jan Škarnitzl. Oba šli do páté etapy se dvěma výhrami a jedním druhým místem na kontě. Dle regulí soutěže rozhodovalo to, kdo z nich zajede lépe poslední závod. Na čtvrtém kilometrů si začal Jan Škarnitzl budovat na svého největšího soupeře náskok a ten si dovezl až do cíle. Tentokrát z toho bylo třetí místo (Vastl dojel čtvrtý), když zvítězil Ital Giovine před Angličanem Laverickem.

Celkové pořadí mezi ženami mělo vítězku jistou již po čtyřech etapách. Po třech výhrách se jí stala Jana Pichlíková. Tentokrát našla přemožitelku v Tereze Sáskové. Ta skončila v celkovém pořadí celé série třetí, když se mezi tyto dvě Jihočešky vklínila ještě na druhé místo Radová.

„I když se zdá, že by si člověk již mohl ulevit, když je rozhodnuto, tak mu to nedá. Když máte závodění v krvi tak do toho jdete za každé situace. Ale na tranažeru do toho musíte pořád šlapat, nedá se ubrat ani při klesání. Bylo třeba pořád sledovat profil trati a včas přehazovat, aby se člověk nezasekl. Nohy mě již docela bolely, jako bych na každé měla pět kilo cementu navíc,“ hodnotila pátou etapu vítězka seriálu Jana Pichlíková.

Výsledky - Pátá etapa Vill-sur-Auzon – Monieux (22:36 km) – Muži: 1. D. Giovine (ITA – Hincapie Leomo) 37:33,1, 2. J. Laverick (GBR – Chambery Cyclisme Formation) – 15,9, 3. J. Škarnitzl (Cyklostar Mercedes Benz) – 26,4, 4. J. Vastl (Pushbikers XC Team) – 58,6, 5. O. Cink (Kross Racing Team) – 1:25,4. Ženy: 1. T. Sásková (ROUVY) 46:28, 2. J. Pichlíková (Kross Bike Ranch) – 1:06, 3. D. Radová – 2:02.

Celkově – muži: 1. J. Škarnitzl, 2. J. Vastl, 3. M. Stošek. Ženy: 1. J. Pichlíková, 2. D. Radová, 3. T. Sásková.