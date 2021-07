Pro mladého Jihočecha se nejednalo o první letošní závod. Před měsícem už absolvoval vstup do rakouského šampionátu. „Jelo se v hrozném bahně. Víc než motokros to bylo enduro. V první jízdě jsem dobře odstartoval a tahal jsem se s Rene Hoferem, který pravidelně boduje v mistrovství světa. Ale tři kola před cílem jsem spadl a dojel jsem nakonec šestý,“ vrací se k úvodnímu závodu mistrovství Rakouska. „Druhou jízdu jsem nedojel kvůli technickým problémům s motorkou. V tom hrozném bahně bylo všechno horké a přehřála se,“ vysvětluje.

Rakouský šampionát je naplánován na osm závodů, ale další se jedou až v srpnu. „Po prvním závodě následovala tříměsíční pauza, ale pak se pojede každý týden,“ není úplně nadšený z termínového kalendáře u našich sousedů.

Příprava na sezonu proběhla v Plchově podání bez větších problémů. „Jenom se mi nelíbilo, jak byla příprava dlouhá. Takhle dlouho se nikdy nezačínalo a bylo těžké se chystat na nějaký cíl, když se pořádně nevědělo, kdy se začne,“ namítne.

První závod českého šampionátu v Pacově mu vyšel velice slušně. Sedmé místo v kvalifikaci, v první jízdě šestá příčka před Martinem Michkem. „Snažil jsem se ho předjet docela dlouho, ale už jsem tomu pomalu přestával věřit, protože mi to pokaždé někde zavřel. Až pak se mi povedlo najít skulinku. Ale špička už mi mezitím odjela. Ke konci jsem dojel Martina Krče, ale už nebyl čas ani síly ho předjet,“ uznává.

Šestým místem se přiblížil svému maximu v domácím šampionátu. „Předloni jsem byl v Opatově v jedné rozjížďce pátý. Trať v Pacově se mi moc líbí, ale nikdy jsem na ní nedokázal zajet nějaký slušný výsledek. Až teď,“ usměje se. Ve druhé jízdě už mu trošku došly síly. Dvanácté místo bylo možná trochu zklamáním, ale celková devátá příčka je dobrý vklad do dalšího průběhu šampionátu.

Ten pokračuje v neděli v Jiníně, kde Plch nebude chybět. Ale všechny závody prestižního domácího seriálu neabsolvuje. „Asi tři závody se mi překrývají s Rakouskem, které je pro mě kvůli mým sponzorům prioritou,“ má zcela jasno.

Loni Plch přičichl také k enduru a velice úspěšně. Byl dokonce třetí v mistrovství republiky v endurosprintu třídy E1. Letos se soutěžím věnovat nebude. „Chuť by byla a loni mě to bavilo. Oslovil mě reprezentační trenér endura pan Pošík, že bych mohl jet mistrovství Evropy a byla šance dostat se v dresu juniorského týmu i na Šestidenní. Podmínkou ale bylo, že si musím sehnat motorku. Zkoušeli jsme to, ale nikde nebyl zájem o spolupráci. Tak jsme enduro pro letošek vzdali. Je to škoda, protože letos je poslední rok, kdy mohu startovat mezi juniory. Ale je fakt, že loni jsem střídal enduro s motokrosem a už to začínalo být nezvladatelné. Optimální to nebylo, tak se letos soustředím jenom na motokros. Co bude v budoucnu, to se uvidí,“ nechce dělat nějaké dlouhodobé prognózy.