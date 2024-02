/FOTOGALERIE, VIDEO/ Celostátní liga futsalu - sálového fotbalu odstartuje o víkendu čtvrtfinálové série. Bombarďákům Větřní základní část soutěže nevyšla podle představ, a tak je nyní čeká Chemcomex Praha.

CL sálovky: Bombrďáci - Kladno 2. půle. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Sedmé místo při bilanci tří výher, dvou remíz a devíti porážek, to je výsledek snažení Bombarďáků Větřní v základní části celostátní ligy futsalu - sálového fotbalu. Po odehraných čtrnácti zápasech to znamená, že se Jihočeši střetnou ve čtvrtfinále play off s Chemcomexem Praha, který patří dlouhodobě k nejlepším týmům v České republice.

Pohled do tabulky sice jasně favorizuje Chemcomex, ale vzájemné zápasy těchto dvou týmů, až na ten pohárový, byly hodně vyrovnané. V prvním vzájemném duelu v Černošicích Bombarďáci prohráli 2:3, ale dvakrát v utkání vedli. V odvetě na konci dlouhodobé části v Českém Krumlově skončilo utkání také 2:3, ale i zde mohlo být veseleji, i když Jihočeši prohrávali již o tři góly. "Na začátku utkání jsme měli šance, ale nedali gól v podstatě ani do prázdné brány. Neproměněné šance byly klíčovým momentem zápasu. Soupeř pak utekl na 0:3, ale stále jsme cítili, že je to herně vyrovnaný zápas. Vrhli jsme se do rizika, snížili na rozdíl gólu a byly tam ještě šance, že to klidně mohla být i plichta. Závěr utkání jsme měli dobrý," komentoval utkání šéf Bombarďáků Větřní Karel Klabouch. Potřetí se tyto dva celky střeltly před týdnem v Českém poháru ve Slaném a Chemcomex vyhrál 4:0.

Bombarďáci Větřní končí po dvou porážkách po základní části ligy sedmí

O víkendu tedy startuje čtvrtfinálová série prvními zápasy. "První tři týmy tabulky jsou jasnými favority ve svých čtvrtfinálových zápasech. Nejhorším soupeřem by pro nás byla Polička, na kterou se nám dlouhodbě nedaří. Ale z celé té trojky nám paradoxně nejvíce herně sedí právě Chemcomex, se kterým hrajeme," uvedl k dalšímu programu Karel Klabouch.

Utkání v Radotíně se hraje v neděli 11. února od 18 hodin, odveta pak v neděli 18. února od 17.45 v hale Loko České Budějovice.