/FOTOGALERIE/ Celostátní liga futsalu - sálového fotbalu se dostala do čtvtfinále play off. Bombarďáci Větřní zajížděli na palubovku Chemcomexu Praha, se kterým v základní části prohráli dvakrát 2:3. Tentokrát favorit rozhodl po deseti minutách.

CL sálovky: Bombarďáci - Kladno 1. půle. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Chemcomex Praha - Bombarďáci Větřní 6:1 (4:0)

Branky: 1. a 11. Havrda, 6. Grznárik, 16. Výborný, 26. Sop, 34. Šnídl - 24. Bauer. ŽK: 0:1 (Ješina). Načítané chyby: 5:3.

Chemcomex Praha je asi největším favoritem na titul, přesto s ním Větřínští odehráli v základní části dva vyrovnané zápasy. Ve čtvrtfinále se však již projevila obrovská zkušenost týmu, který má ve svém středu několik reprezentantů.

"Chemcomex má obrovskou sílu, všechno jsou to vynikající sálovkáři a i když se jim nedaří, jsou schopni to urvat. Výkonnostní rozdíl je velký a nám se od začátku sezony nic moc nedaří a je těžké se asi zvednout zrovna s takovým soupeřem," začal hodnocení větřínský trenér Rudolf Weinhard a pokračoval: "V základní čási jsme sice s Chemcomexem sehráli dva slušné zápasy, ale ve čtvrtfinále již je základní rozdíl v tom, že se hraje na čistý čas, takže čas neubíhá. My do toho šli s tím, udržet co nejdéle solidní stav, ale v půlce první půle bylo rozhodnuto. Prohrávali jsme 0:3 a proti takovému soupeři je prakticky nemožné se zápasem ještě něco udělat. Chemcomex má nesmírně zkušený tým plný reprezentantů, navíc odehrál plno podobných zápasů. Ta zkušenost se zkrátka projevila. Kluci bojovali, ale naše sportovní výkonnost tentokrát neměla parametry, abychom se mohli měřit s takovým soupeřem."

Za námi je pouze první zápas, odveta se hraje v neděli 18. února od 17.45 hodin v hale Loko České Budějovice. A Bombarďáci by si samozřejmě ještě rádi sezonu prodloužili. "Samozřejmě do toho nepůjdeme s tím, abychom zápas jen odehráli. Je to 1:0 pro Chemcomex a zkusíme to srovnat. Možná, že je lepší, že jsme dostali takový nářez, než abychom prohráli brankou v poslední minutě a byli z toho více zklamaní. Takto jsme věděli, že jsme propadli, ale jdeme do toho znovu. Ještě není rozhodnuto, hrajeme doma. Uděláme změny v sestavě i rozestavení a nedáme to Chemcomexu zadarmo. Uvidíme, na co to bude stačit," hledí k dalšímu duelu Rudolf Weinhard.

Výsledky ostatních dvojic: PCO Rudolfov - Moravská Třebová 5:2, Polička - Zlín 3:5, Kladno - Varnsdorf 5:4.