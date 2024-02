/FOTOGALERIE, VIDEO/ Sálovkářům Bombarďáků Větřní se tato sezona celostátní ligy nepovedla. Po základní části skončili předposlední a ve čtvrtfinále play off nestačili na favorizovaný Chemcomex Praha. Final Four se jich tedy netýká.

CL sálovky: Bombrďáci - Kladno 2. půle. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Sezonu přitom Bombarďáci odstartovali solidně. Z úvodního dvojutkání v domácí českokrumlovské hale vybojovali tři body po výhře nad Adrií Kladno. Ve druhém duelu podlehli v jihočeském derby PCO Rudolfov. Ze druhého dvojutkání brali dokonce čtyři body po výhře nad Moravskou Třebovou a remíze se Zlínem. Dostali se na čtvrté místo, které Bombarďákům zůstalo i po zápasech ve Varnsdorfu. Tam porazili Poličku 2:1 a o gól padli s domácím týmem 4:5. Polovinu sezony hráči Větřní zakončili těsnou porážkou s Chemcomexem Praha. Po polovině soutěže měli Bombarďáci na kontě solidních deset bodů a dobré vyhlídky do odvet. V těch však uhráli pouze jeden bod za remízu s Moravskou Třebovou a přišel sešup na celkové sedmé místo.

„V první polovině dlouhodobé části se nám herně dařilo výborně a čtvrté místo toho bylo dokladem. Zdálo se, že je všechno růžové a formu si přeneseme až do play off. Pak se to překulilo do nového roku, my si udělali soustředění a jako mávnutím kouzelného proutku se přestalo dařit. Forma zcela odešla. Přišel zlom, který se nás držel i přes pohár až do konce soutěže. Nevyšel nám ani první čtvrtfinálový zápas v Praze na Chemcomexu. Domácí odveta již byla úplně jiná, hráli jsme dobře, ale už jsme to nedokázali zlomit. Zkrátka od druhé poloviny základní části na nás padla deka. Kluci se snažili, ale nešlo to,“ shrnul sezonu šéf Bombarďáků Karel Klabouch.

Při pohledu do statistik je také vidět, že se sestava Větřní hodně měnila. „Jádro zůstávalo stejné a kolem něho se to různě doplňovalo. Ale zkrátka to najednou nešlo. Nikdy nebyl žádný hráč jen do počtu, vždy jeli ti, kteří již za nás již nastupovali. Ale herně to najednou odešlo, takový však je sport,“ hovořil o složení týmu Karel Klabouch a doplnil: „Sezona sice skončila až moc brzy, ale je třeba poděkovat všem, kteří do ní zasáhli. Stejně tak i všem, kteří nás podporovali, včetně Jihočeského kraje.“